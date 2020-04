Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Sonntag stand das zweite Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft im Terminkalender der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und es war ja nicht abwegig, dass die Adler Mannheim dabei involviert gewesen wären. Soweit die Planung vor Corona. Stattdessen beginnt am Montag das individuelle Trockentraining der Spieler – sechs Wochen, nachdem die Pandemie am 10. März die DEL als erste Profiliga in Deutschland zum vorzeitigen Saisonende gezwungen hat. "Wir werden in Zweiergruppen anfangen zu trainieren, danach sehen wir, wie es weitergeht", berichtet Tim Stützle, der unabhängig von seiner Zukunft in Nordamerika und des verschobenen Draft-Termins aufgrund seines Dreijahresvertrages das Sommertraining in Mannheim absolvieren wird.

Während Stützle die letzten Wochen bei seinen Eltern in Krefeld verbrachte, befindet sich Markus Eisenschmid im Allgäu. Für den besten Torschützen (28 Treffer) der Meistersaison 2018/19 war die vergangene Spielzeit zum Vergessen. Einem Labrumriss an der Schulter bei der WM im Mai folgte eine schwere Knieverletzung elf Wochen nach seiner Rückkehr beim Ligaspiel in München Mitte Dezember. Der 25-Jährige schuftete nach der Operation für sein Comeback im Reha-Zentrum der TSG Hoffenheim und war Anfang März auf gutem Weg, sich im Individualtraining auf dem Eis für die Playoffs heranzuarbeiten. Bis ihn diesmal Corona ausbremste.

"Eisi", wie der Mann mit dem harten Direktschuss von den Mitspielern genannt wird, hat sich die Zeit in Kaufbeuren beim Tischtennis und Basketball mit seinen Geschwistern vertrieben. Und dem Vater beim Holzhacken geholfen. Wenn er in Kürze zum Trockentraining in die Kurpfalz zurückkommen wird, ist dies neben anderen Gründen ein deutliches Zeichen für eine Vertragsverlängerung, auch wenn diese von den Adlern noch nicht kommuniziert wurde. Der bisherige Vertrag läuft zum 30. April aus.

Beim Kraft-und Ausdauertraining wird Eisenschmid bald einen weiteren bayerischen Landsmann begrüßen können. Stefan Loibl, dessen Wechsel von den Straubing Tigers zum achtfachen Meister schon im letzten Sommer bestätigt wurde, bereitet bereits seinen Umzug vor. "Geplant ist alles schon, mal sehen ob es aufgrund der besonderen Situation dabei bleibt", sagt Loibl in einem auf der Klubhomepage veröffentlichen Interview.

Das Talent kann beruhigt sein: Die Viernheimer Hausspedition der Adler hat den 27. April fest eingeplant. Der 23-jährige Niederbayer, gebürtig in Landshut, nützt die Tage der Ausgangsbeschränkungen mit Frühsport, Radfahren, Joggen und Inline-Skaten. Nach knapp 200 Spielen für die Straubing Tigers führt es den Stürmer nun zu einem Spitzenklub. "Für mich war klar, dass ich irgendwann meinen Heimatverein verlassen muss, um den nächsten Schritt zu machen. Für mich war das jetzt der richtige Zeitpunkt, und ich freue mich auf meine neuen Aufgaben in Mannheim."

Die Adler mit ihrem fordernden Trainerteam wären für ihn die besten Voraussetzungen sich weiterzuentwickeln, sagt Loibl, der 2019 für die DEB-Auswahl in der Slowakei seine erste Weltmeisterschaft spielte. "Das war in meiner jungen Karriere der bislang schönste Moment", bedauert der Linksschütze mit der Trikotnummer 13 die Absage der Titelkämpfe in der Schweiz, die am 6. Mai hätten beginnen sollen.

In diesem Zusammenhang zeichnet sich ab, dass die WM frühestens 2023 zu den Eidgenossen zurückkehren wird. Die Absicht des Weltverbandes IIHF, die Turnierorte jeweils um ein Jahr zu verschieben, lässt sich nicht realisieren, da man aus den Verträgen mit den Veranstaltern 2021 (Lettland/Weißrussland) und 2022 (Finnland) nicht ohne großen Schaden herauskommt.