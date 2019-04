Von Rainer Kundel

Mannheim. Den Adlern winkt in der ausverkauften SAP Arena die achte deutsche Meisterschaft, es wäre das i-Tüpfelchen auf eine schon jetzt herausragende Spielzeit. Welcher Termin könnte besser passen als am klassischen Mannheimer Eishockey-Freitag vor den eigenen Fans!? Im "Best-of-Seven"-Modus gegen Hattrick-Titelträger EHC München fehlt noch ein Sieg zur Wachablösung des Meisters der Jahre 2016 bis 2018. Die Euphorie in der Eishockeystadt Mannheim ist nicht erst seit diesen Playoffs zurückgekehrt.

Dass Pavel Gross schon in seinem ersten Jahr als Trainer an seiner Wirkungsstätte als Spieler den Klub nach vier Jahren wieder zum Titel führen kann, setzt dem Ganzen schon zu Beginn der Neuausrichtung die Kirsche auf die Torte. Wo man sich auch umhörte bei den knapp 5000 Fans, die parallel zu Spiel vier in München in der SAP Arena beim Public Viewing waren: Es herrscht große Zuversicht, dass heute "der Sack zugemacht" wird. "Wir haben einen Super-Tormann und auch sonst passt alles, die Münchner sind platt und wir feiern ins Wochenende rein", sagte ein Mitvierziger auf dem Weg zur Straßenbahn.

Hintergrund Adler-Stimmer Phil Hungerecker, Stürmer: "Wir wussten nach dem ersten Drittel, dass wir uns steigern müssen. Wir sind mehr geskatet und waren in den Zweikämpfen aggressiver. So kamen dann auch die 126 Sekunden zu Stande, in denen wir drei Tore erzielt haben. Jetzt ist es nur noch ein Sieg, aber für uns ist es zunächst nur ein Spiel, das wir gewinnen und [+] Lesen Sie mehr Adler-Stimmer Phil Hungerecker, Stürmer: "Wir wussten nach dem ersten Drittel, dass wir uns steigern müssen. Wir sind mehr geskatet und waren in den Zweikämpfen aggressiver. So kamen dann auch die 126 Sekunden zu Stande, in denen wir drei Tore erzielt haben. Jetzt ist es nur noch ein Sieg, aber für uns ist es zunächst nur ein Spiel, das wir gewinnen und in dem wir unserem System treu bleiben wollen." Cody Lampl, Reservist, Schütze zum 1:0: "Unser Team hat eine unglaubliche Tiefe, da gehört es dazu, dass nicht jeder immer spielen kann. Es geht ums Beste fürs Team, als solches haben wir uns in die Position gebracht, in der wir jetzt sind. Am Freitag kommt es darauf an, wieder alles zu geben." David Wolf, Stürmer: "München steht jetzt mit dem Rücken zur Wand und wird uns nochmals alles entgegenwerfen. Sie verfügen über genug Qualität im Kader, so dass wir von der ersten Minute an das spielen müssen, was uns stark macht." (RK)

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn drei Matchbälle nicht für ein Gleichziehen mit dem derzeit noch alleinigen DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin reichen würden. Die Serien sprechen für die Adler: Erst zwei Klubs gelang es in der DEL-Geschichte, einen 1:3-Serienrückstand umzubiegen (2008 Iserlohn, 2019 Köln, jeweils im Viertelfinale). Die Adler haben seit Ende Dezember keine zwei Spiele in Folge verloren, dazu stellte Dennis Endras beim 4:0-Sieg am Mittwoch eine vom damaligen Münchner Boris Rousson in den Playoffs 1999/2000 aufgestellte Bestmarke ein und feierte seinen vierten Shutout in der laufenden Endrunde. Nicht nur deshalb ist der Goalie in seinem siebten Adler-Jahr ein heißer Kandidat für den bald zu kürenden MVP (wertvollster Playoff-Spieler).

Der noch-Meister aus München wirkt fast ausgeknockt. Patrick Hager, aufgrund seiner Spielweise nicht nur das Feindbild der Adler-Anhänger, gestand, in der folgenschweren Phase im zweiten Abschnitt am Mittwoch das Spiel "verpennt" zu haben. "Da hat Mannheim zugeschlagen", sagte der Center bei Magenta Sport über die drei Tore binnen 126 Sekunden, mit der die "Roten Bullen" erlegt wurden.

Dennoch ist die Situation für die Mannheimer nicht ungefährlich, wenn alle Experten die "Greifvögel" vor dem vierten Sieg mit Lob überhäufen und geradezu adeln. "Meisterlich", schwärmte Rick Goldmann (43), der ehemalige Nationalspieler und Adler-Verteidiger der Jahre 1994 bis 1996. Auch Sven Felski, ehemaliger Eisbären-Kapitän aus Berlin, fand keinen Schwachpunkt. "Mannheim ist in allen Zonen präsent und überragend, vom Torwart, den Verteidigern und im Angriff, mit läuferisch anspruchsvollem Forechecking, die ganze Saison durch", lautete das Schlusswort des "Bürgermeisters von Hohenschönhausen i.R." in Magenta Sport.

Die ganz große Stärke der Adler dazu ist die taktische Flexibilität. Das von Münchens Coach Don Jackson bei seinem Dienstantritt vor vier Jahren spektakulär verkaufte System "Five Guys - No Position" wird inzwischen von den Adlern perfekt beherrscht. Konkret: Schaltet sich wie am Mittwoch der mit 18 Jahren jüngste Kaderspieler Moritz Seider als Verteidiger in die Offensive ein, schirmt ihn der Außenstürmer auf der gleichen Seite ab.

Die Adler im Frühjahr 2019, das sind nicht nur die gewohnten Namen Kolarik, Eisenschmid und Adam bei den Torschützen. Das sind auch die Unsung-Heroes, also "stille Helden", wie Abräumer Denis Reul mit inzwischen 500 Ligaspielen oder die vierte Linie in der Besetzung des lange verletzten Marcel Goc als Denker und Lenker zwischen Nico Krämmer und Phil Hungerecker, der seine Torflaute mit dem 3:0 seit dem 2. Januar beendete. Sie alle sind in den Playoffs zum X-Faktor geworden, Pavel Gross kann mit dem Pfund wuchern, sie bedenkenlos gegen jede Reihe des Gegners aufs Eis zu schicken. Ganz zu schweigen von Ben Smith, der vielen in der Vorrunde nicht spektakulär genug auftrat. Der Amerikaner spielt Unter- und Überzahl, schuftet in allen Zonen und hat auch offensiv einen Lauf mit mindestens einem Punkt aus den letzten acht Spielen.

Über eventuelle Feierlichkeiten am Wochenende hält sich der Klub verständlicherweise noch bedeckt. Frei wäre die Arena auf jeden Fall am Sonntag, wo ansonsten ein Public Viewing zu Spiel sechs stattfinden würde. Den Samstag belegt allerdings das Musical "Harry Potter und der Stein des Weisen".

DEL, 5. Finale, Best of Seven, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - EHC München; Playoff-Stand: 3:1.