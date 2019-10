Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn es immer so einfach wäre, innerhalb von zwei Tagen einer Mannschaft aus der Trägheit des Liga-Alltags zu einer starken Gewinnermentalität zu verhelfen. Man nehme einige Clips, zusammengeschnitten aus dem großen Reservoir von Videoaufzeichnungen aus erfolgreichen Spielen der eigenen Mannschaft und führe sie am Vormittag des Spieltages vor. "Wir haben", berichtete Pavel Gross auf Nachfrage, "der Mannschaft 20 Clips gezeigt, mit Szenen, die uns im Vorjahr stark gemacht haben, Forechecking zum Beispiel. Wenn wir dies umsetzen, werden wir Spiele gewinnen". Der Trainer ergänzte, es komme ihm nicht immer aufs Gewinnen an, sondern auf die Art und Weise des Auftretens. Die war zuletzt nicht immer perfekt.

"Wir wollten mithalten und von der Strafbank wegbleiben. Das ist uns zwar nicht ganz gelungen, aber dafür haben wir die Strafen gut gekillt. Unsere Art zu spielen ist nicht passiv, wir wollen die Initiative übernehmen und den Gegner in dessen Zone unter Druck setzen". Auch das ist gelungen beim 2:1-Sieg gegen die jungen, flinken Läufer des schwedischen Rekordmeisters und zweifachen Europapokalsiegers Djurgarden Stockholm. "Wir wollen ’Winning Hockey’ spielen, Gegner zu Fehlern zwingen, viel unterwegs sein", sei der Tenor der Kabinen-Ansprache nach den Video-Clips gewesen. "Wir waren wieder die Adler und wir waren ready." Man merkte Gross an, wie er auflebt nach solch engen Spielen, in denen seine Mannschaft kämpft, taktisch sehr viel richtig macht, ohne passiv zu werden.

War der Sieg nun wichtiger für die sportliche Situation oder für die Köpfe? Torschütze Nico Krämmer: "Für beides, denn es gibt nichts Besseres, als zwei Tage nach einem Spiel wie in Straubing wieder aufs Eis zu gehen, es besser zu machen und zu brennen. Es geht bei der Qualität in unserem Kader darum, öfter abzuliefern, was wir können". Der selten als Scorer in Erscheinung tretende Flügel aus dem vierten "Arbeitersturm" kam mit etwas Verspätung mit einem Eisbeutel am Knöchel zu den Medienvertretern. "Nichts Wildes", zerstreute der Niederbayer Bedenken über seine Einsatzbereitschaft am Wochenende. Der 26-Jährige hatte sich in Unterzahl aufgeopfert, Schüsse geblockt, den Preis für den Erfolg bezahlt - was in den letzten Spielen nicht immer der Fall war.

Um sein Tor zum 2:0 wollte der Neffe des besten deutschen Mittelstürmers der achtziger Jahre, Gerd Truntschka, nicht viel Aufhebens machen. "Das Tor hat Borna Rendulic super vorbereitet, im eigenen Drittel den Schuss geblockt, den Konter zwei gegen eins gefahren, ich musste nur den Nachschuss reinmachen". Ob diese Formel auch heute (19.30 Uhr) im Alltag der umfangreichen DEL- Agenda gegen die Augsburger Panther aufgehen wird? Die bayrischen Schwaben haben ihr Tief überwunden, dem ersten Heimsieg in der Liga beim 5:1 gegen Nürnberg folgte am Mittwoch als dritter deutscher Klub die Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions-League durch einen 3:2-Sieg in Liberec, begleitet von 1 000 im Sonderzug nach Tschechien mitgereisten Fans.

DEL, Freitag 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Augsburger Panther; Sonntag, 16.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim.