Von Rainer Kundel

Mannheim. Verglichen mit der Vielzahl seiner distinguierten, aber letztlich gescheiterten Vorgänger hat Pavel Gross nach dem etwas blutleeren Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag gegen Köln (1:2 n.V.) geradezu gekocht. "Mir hat die Bereitschaft gefehlt, deshalb war es einfach, gegen uns zu spielen, das mag ich gar nicht", lautete der Kernsatz des Trainers der Adler Mannheim. Schon vor fünf Tagen blickte der 51-Jährige dem schnellen Wiedersehen mit dem Finalgegner vom April EHC München am heutigen Abend (19.30 Uhr /SAP Arena) entgegen. "Da kommt im Vergleich zu Köln eine ganz andere Mannschaft."

Mit etwas Abstand nimmt Gross nichts zurück von seiner frühzeitigen, aber notwendigen und auch offenen Kritik an der Mannschaft als Ganzes. "Ich werde meine Emotionen nicht unter den Tisch kehren, dazu bin ich nicht der Typ." Ein Wink mit dem Zaunpfahl auf die Einlassung seines neuen Kapitäns Marcel Goc? Der 36-Jährige hatte erklärt: "Unabhängig davon, was der Coach gesagt hat, hätte er auch nichts zu sagen brauchen, denn jedem von uns war klar, dass wir keine optimale Leistung gezeigt haben." Souveräner mit der eindeutigen Trainer-Ansage ging der 19 Jahre jüngere Tim Stützle um. Der 17-Jährige war einer der wenigen, der die Erwartungen erfüllte: "Ich kann da nicht differenzieren, Pavel Gross hat mit seiner Kritik absolut Recht." Nach drei Trainingseinheiten - der freie Montag wurde beibehalten - forschte der Trainer weiter nach Ursachen: "Vielleicht wurden wir in der Champions League nicht genug herausgefordert und alle haben gedacht, dass es so weiter geht. Unser System beruht auf einem sehr hohen Laufaufwand. Wir wollen den Gegner unter Druck setzen und ihn zu Fehlern zwingen, nicht darauf warten."

Losgelöst vom Gegner will Gross jenen Weg gehen, mit dem er im Herbst 2018 das Team von Woche zu Woche stärker geformt hat. "Wir halten es wie im letzten Jahr und schauen zu 85 Prozent auf uns. München spielt ein sehr ähnliches System wie wir. Es wird am Ende darum gehen, wer es besser beherrscht und wer dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann", erwartet der Perfektionist einen großen Kampf. Die "Roten Bullen" sind mit zwei knappen Siegen in die Saison gestartet, bei denen weniger die hochkarätigen Routinier-Zugänge Roy, Bourque und Gogulla ihren Stempel aufdrückten Der 17-Jährige "JJ" Peterka und Justin Schütz (19) verbuchten vier von für Saisontoren für sich.

Diese Qualität im U-23-Bereich können die Adler derzeit nur mit Tim Stützle aufs Eis bringen. Der zweite in diesem Kontingent eingeplante Akteur, Lean Bergmann, spielt nach wie vor im Camp der San Jose Sharks vor. Im Fall eines Verbleibs bei den Kaliforniern würde dies eine deutliche Schwächung der Mannheimer bedeuten, die ihre Sturmreihen mit dem gebürtigen Sauerländer gebaut haben.

Zuwachs bekommt der Angriff am Wochenende nicht, es gibt lediglich einen Tausch bei den Absenzen. Andrew Desjardins kehrt in die Reihe zu Wolf und Plachta zurück, dagegen fällt Phil Hungerecker (Oberkörperverletzung) aus. Die Rückkehr von Markus Eisenschmid (Aufbautraining nach Labrumriss) wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Köln, München, Eisbären Berlin - die ersten drei Heimgegner des Meisters haben es in sich und sorgen im Spätsommer noch nicht ganz für volle Ränge. Auch schickt der Spielplan die Blau-Weiß-Roten am Sonntag zum Tabellenführer nach Bremerhaven, die noch ohne Verlustpunkt und Gegentor sind. Eine aussagekräftigere Meisterprüfung an den Spieltagen drei und vier gibt es wohl nicht. Was für Pavel Gross aber nicht im Ansatz das Thema ist: "Bis zur ersten Ligapause im November sind alle Gegner gefährlich, weil sich die neu formierten Kader beweisen wollen."

DEL: Adler Mannheim - EHC München (heute, 19.30 Uhr), Bremerhaven Pinguins - Adler (Sonntag, 14 Uhr).