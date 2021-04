Berlin/Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt stehen in der Deutschen Eishockey Liga kurz vor dem Einzug ins Playoff-Finale. Top-Favorit Mannheim bezwang am Montagabend die Grizzlys Wolfsburg 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Zuvor gewann Ingolstadt überraschend 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) bei den Eisbären Berlin. Der frühere Berliner Angreifer Louis-Marc Aubry traf dabei dreifach.

Am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) kann der ERC mit einem weiteren Sieg gegen Berlin die erste Final-Teilnahme seit 2015 perfekt machen. Zuvor kämpft Wolfsburg gegen Mannheim gegen das Saison-Aus (18.30 Uhr/MagentaSport). In den in diesem Jahr coronabedingt verkürzten Playoffs sind nur zwei statt vier Siege zum Weiterkommen nötig.