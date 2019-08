Von Rainer Kundel

Wil. Eine Saisonvorbereitung ohne eine Reise in die Schweiz - für die Adler Mannheim undenkbar. Seit einer kleinen Ewigkeit reisen die Kufencracks, gleich wer ihr Trainer war, ins Land der Eidgenossen. Es ist nicht das häufig entspannende Landschaftsbild, das den Mannschaftsbus übers Rheinknie fahren lässt. Eher die Möglichkeit, sich in Testspielen bei Turnieren mit anspruchsvollen Gegnern zu messen. Vor allem vor einer Saison, in der Ende des Monats die Gruppenphase der Champions-League (CHL) beginnt. So ist die Mannschaft von Trainer Pavel Gross die einzige in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), die ausschließlich gegen internationale Hochkaräter testet: Biel und Zürich am Wochenende beim Turnier "Weltklasse in Wil", danach Jönköping, Genf und Prag beim Heimturnier mit Heilbronner Zweit-Spielstätte, bevor es am 30. August bei den Wien Capitals um Punkte in der CHL geht. Als sich die Adler-Reisegesellschaft am Montag auf den Weg machte, fehle Andrew Desjardins wegen eines grippalen Infekts. Der Kanadier wird vermutlich heute nachkommen.

Ein Aufenthalt in der Schweiz, dafür nimmt seit vielen Jahren Ernst Schlotter etlichen Klubs, so auch Adler-Teamleiter Youri Ziffzer, ein Großteil der Organisation ab. Schlotter, studierter Finanzanalyst und ehemaliger Angestellter einer internationalen Großbank, hat 1995 in Kloten die SISM gegründet - eine Firma, die auf die Vermittlung von Trainingscamps und Testspiel-Gegnern spezialisiert ist. Schlotter hat den Adlern bereits 2018 das Teamhotel in Münchwilen, acht Kilometer von Wil im Kanton St. Gallen entfernt, empfohlen.

In Wil bietet eine kleine, aber feine Eishalle als Teil des Sportzentrums Bergholz, umgeben von einem Fußballstadion, einem Frei- und Hallenbad und Leichtathletik-Anlagen, gute Bedingungen. Nach drei Trainingseinheiten wechseln die Spieler am Donnerstagabend (19 Uhr) in die Matchpraxis über, zunächst gegen den Schweizer Halbfinalisten EHC Biel und am Samstag um 15 Uhr gegen die ZSC Lions Zürich. Weiter im Turnier steht RB Salzburg mit zwei Zugängen aus Mannheim: Chad Kolarik und Brendan Mikkelson. Statt "Jeder gegen Jeden" spielen die Adler lediglich gegen die beiden Schweizer Klubs. Diese treten wiederum nicht gegeneinander an, so dass jeder Teilnehmer zwei Partien absolviert.

Neu dabei im Team hinter dem Team sind neben Athletiktrainer Anton Blessing, Videoanalyst Florian Keinz und Betreuer Patrick Hornung für den im Vorjahr ausgeschiedenen David Bedrin. Vorerst rotiert wird beim Kapitän auf dem Eis. "Wir werden diese Aufgabe zunächst verschiedenen Spielern übertragen und vor der Champions-League einen festen Kapitän wählen", sagt Pavel Gross. Es würde nach dem Abschied des langjährigen Kapitäns Marcus Kink verwundern, wenn das "C" auf einem anderen Trikot als auf dem von Marcel Goc angebracht würde. Als Assistenten des bald 36-Jährigen haben sich in der Meistersaison Ben Smith und Andrew Desjardins bewährt. Apropos Kink: Der 34-Jährige hatte jüngst im Fachblatt Eishockey-News erklärt, "vom Eishockeyspielen derzeit weit entfernt" zu sein. Nach Informationen der RNZ könnte sich Kink, der seit 2007 im Besitz des Jagdscheins ist, ein beruflicher Einstieg in ein bayrisches Familienimperium aus der Gastronomie-, Hotellerie und Jagdbranche bieten.

Nicht nur nebenbei: Adler-Partner Inter Versicherungsgruppe erstattet seit vielen Jahren zwei Dauerkartenbesitzern im Rahmen einer Auslosung den Preis. Peter Wüst, Kommunikationsleiter der Versicherung, bestätigte der RNZ, dass angesichts des Rekords von 7600 Tickets die Zahl auf drei erhöht und bei Erreichen der 8000-er Grenze auf vier ausgeweitet wird.

Donnerstag, 19 Uhr: Adler Mannheim-EHC Biel; Samstag, 15 Uhr: Adler-ZSC Lions Zürich (Turnier in Wil/Schweiz, Sportpark Bergholz).