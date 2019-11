Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Länderspielpause in der DEL kommt für die Adler Mannheim eher zu spät. Mit der 3:6 (0:1, 1:3, 2:1)-Niederlage gegen die um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfenden Krefeld Pinguine kassierte der Deutsche Meister nicht nur seine dritte Pleite in Folge. Die Mannschaft von Pavel Gross gab zuletzt auch acht von neun möglichen Punkten gegen Teams aus dem Tabellenkeller ab und musste dabei 19 Gegentore einstecken.

Mit 29 Punkten aus 17 Spielen liegt der Titelverteidiger hinter dem Anspruch einer Spitzenmannschaft, für die allgemein ein Zwei-Punkte-Durchschnitt pro Spiel als Maßstab gilt. Im Vergleich zur Vorsaison weist die Zwischenbilanz nach einem Drittel der Hauptrunde dreizehn Zähler weniger aus.

Das Team hat derzeit viele Baustellen, findet zunehmend einen Weg, offene Spiele zu verlieren und dient als Aufbauhilfe für Außenseiter der Liga. "Es ist schwer, für dieses Spiel Worte zu finden, wir haben von den Rängen einen riesigen Support und zahlen das nicht zurück", sagte Gross. "Wir werden einige Dinge nach der Pause verändern", deutete der Trainer an, wie er der Mannschaft nach vier freien Tagen gegenübertreten will.

Die Hausherren waren erneut zu Umstellungen gezwungen. Mark Katic schied am Freitag in Köln nach einem Check gegen den Kopf vorzeitig aus und pausierte vorsichtshalber. Für den Verteidiger rückte mit Borna Rendulic als neunter Importspieler ein Angreifer in die Aufstellung, sein DEL-Debüt gab als siebter Verteidiger der 20-jährige Moritz Wirth.

Im Vergleich zur 1:2 Verlängerungs-Niederlage in Köln fehlte gegen die Seidenstädter das defensive Grundgerüst. Schnell gesellte sich nach dem frühen Rückstand Verunsicherung und fehlende Leichtigkeit hinzu. Die Cracks wählten immer den schwierigen statt den einfachen Weg. Das mündete in einer ansteckenden Harmlosigkeit und Umständlichkeit in allen Blöcken. "Wir verlieren zum wiederholten Mal früh die Geduld, wollen zu viel auf einmal", sieht Gross den Hauptgrund für die Herbst-Misere.

Die "Frackträger" aus dem Rheinland führten nach 40 Minuten 5:1, zwei Nachschüsse, zwei Konter, ein Powerplay-Tor - selten war es leichter, gegen individuell besser besetzte Adler zum Erfolg zu kommen.

Statt dem "Dosenöffner", den sich die Anhänger mit dem Anschlusstreffer erhofften, hielt das Strohfeuer gerade zwei Minuten lang, ehe die Pinguine wieder eine Zwei-Tore-Führung herausschossen. Kleinstmöglicher Trost: Immerhin ging der Appell des Trainers auf, das letzte Drittel (2:1) zu gewinnen. Die Mannschaft ergab sich trotz des gebrauchten Nachmittags nicht wehrlos, wobei - typisch für einen solchen Spielverlauf - das gegnerische Tor bei einigen mit Struktur herausgespielten Chancen wie zugenagelt schien. Es gibt wahrlich bessere Anlässe, um am Familientag mit über 12.000 Besuchern Zuschauernachwuchs in der Eishockeystadt Mannheim zu akquirieren.

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:6 (0:1, 1:4, 2:1): Tore: 0:1 Lagacè (3.), 0:2 Trivellato (24.), 1:2 Rendulic (31.), 1:3 Kuhnekat (33.), 1:4 Besse (34.), 1:5 Costello (40.), 1:6 Costello (53.), 2:6 Eisenschmid (55.), 3:6 Raedeke (58.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Koch (Schweiz); Strafminuten: 8 + 10 Disziplinar Huhtala / 10 + 10 Diziplinar Cundari; Zuschauer: 12.136.