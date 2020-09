Von Rainer Kundel

Mannheim.Die Adler Mannheim müssen ihre Planungen zum dritten Mal neu justieren: Nach der Verschiebung der DEL-Saison vom 18. September auf den 13. November folgte der zweite Aufschub der K.o.-Runde in der Champions-Hockey-League (CHL), nun vom 7. Oktober auf den 17. November. "Ich habe das erwartet. Wenn bei einer Eishockey-Nation wie Finnland bei der Einreise noch eine Quarantäne nötig ist, macht die Durchführung eines solchen Wettbewerbs wenig Sinn", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Die Spieler befinden sich nun bereits seit 27. Juli im Eistraining, wobei aus jetziger Sicht auch der 1. Oktober ausreichend gewesen wäre. Die Trainer können keine zuverlässigen Trainingsschwerpunkte setzen und müssen gegensteuern, damit kein Lagerkoller aufkommt. Deshalb gibt es die letzten acht Tage im September frei.

Nachdem das Sechszehntel-Finale der CHL gegen Grenoble innerhalb von 24 Stunden in zwei Spielen in Mannheim ausgetragen werden soll (17. und 18. November), bekräftigte die DEL, am Saisonbeginn 13. November festzuhalten. Dennoch schafft es die Ligazentrale nicht, Fakten zu schaffen, wie es die Handball-Bundesliga mit der Veröffentlichung ihres Spielplans getan hat.

Es klingen immer wieder Zweifel durch, was auch die neu gegründete Spielervereinigung Eishockey (SVE) moniert. Überzeugung klingt anders als auf eine Gesellschafterversammlung am 21. September zu verweisen. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sieht in jeder verbindlichen Aussage eine Gefahr und vermittelt bei Interviews oft den Eindruck, als kämen persönliche Haftungen auf ihn zu.

Klartext sprach Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Arnold gegenüber der Augsburger Allgemeinen. "Es wäre fahrlässig, wenn wir am 13. November mit der Hoffnung, dass sechs Wochen später Zuschauer zugelassen werden oder der Staat das Ganze schon subventionieren wird, die Saison beginnen würden. Sollte dann die Nachricht kommen, dass beides nicht möglich ist, müssten wir die Spielzeit aus wirtschaftlichen Gründen stoppen."

Ein solches Szenario sei "finanziell eine Katastrophe". Deshalb hat die Liga eine Alternative in der Schublade: Eine Doppelrunde ohne Playoffs. Dieser Plan käme zum Tragen, wenn ein Spielbetrieb mit Zuschauern erst ab dem 1. Januar zugelassen würde. "Es ist für das deutsche Eishockey überlebenswichtig, überhaupt eine Spielzeit zu haben", bekräftige Arnold.

Immerhin ging letzten Dienstag die Tür einen Spalt auf. Markus Söder, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, lässt in Bayern ab 19. September 200 Besucher bei Hallensportarten zu. Damit kann die DNL-U 20 mit den Jungadlern den Spielbetrieb aufnehmen. "Wir wollen für die Profisportarten, auch die außerhalb des Fußballs, innerhalb von zwei Wochen eine belastbare Planung machen", kündigte Söder außerdem an.

Ein Silberstreif am Horizont, zumal eine Arbeitsgruppe erst für Ende Oktober Ergebnisse angekündigt hatte. Dieser Termin käme aus organisatorisch-logistischen Gründen deutlich zu spät.