Von Rainer Kundel

Mannheim. Bei acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer EHC München müsste es für die Adler Mannheim schon optimal laufen, um in den ausstehenden sieben Partien der Hauptrunde, davon fünf in der SAP Arena, noch an den "Roten Bullen" vorbeizuziehen. Zumal der große Kader der Oberbayern nach Monaten mit langer Verletzungsliste wieder nahezu komplett ist. Der ganz große Glanz geht dem Team von Trainer Don Jackson zwar noch etwas ab, aber die derzeitige Verfassung reicht aus, um die engen Spiele wieder für sich zu entscheiden.

Das war auch am 20. September der Fall, obwohl das nackte Resultat von 2:7 gegen die Adler das Gegenteil vermuten lässt. Die Saison war gerade erst angelaufen, draußen sommerliches Wetter, die Neuzugänge noch nicht integriert, in den Köpfen noch der Meisterpokal, der Torwart hatte nicht seinen besten Tag, zwei Treffer gingen als "Empty-Net-Goal" in die Statistik ein – da kam eines zum anderen.

Insofern haben die Schützlinge von Pavel Gross heute (19.30 Uhr) noch eine Rechnung offen. Während die Blau-Weiß-Roten in München seit April 2018 ungeschlagen sind, war der Dreifachmeister von 2016 bis 2018 in der SAP Arena auch in der letzten Saison dreimal erfolgreich (einschließlich des ersten Finalspiels) – jeweils mit einem Tor Differenz, zweimal davon in der Verlängerung. Es war also meist sehr ausgeglichen, wenn die Branchengrößen die Schläger kreuzten.

Dass die Adler aus den letzten vier Auswärtsspielen nur vier Punkte mitbrachten und dabei zweimal die Verlängerung abgaben, sei zwar eine "Tendenz", wie es Pavel Gross einst formulierte. Der Chefcoach und Assistent Mike Pellegrims betonten aber schon in der letzten Saison, dass ihnen das Spiel drei gegen drei in der fünfminütigen Zusatzspielzeit kein übertriebenes Kopfzerbrechen bereite. "In den Playoffs wird ja fünf gegen fünf gespielt, da können wir unsere Struktur besser durchbringen."

Rückblickend auf die 3:4-Niederlage n.V. in Berlin sieht Gross Steigerungsbedarf im Defensivbereich. "Wir haben dem Gegner zu viele Torchancen ermöglicht, daran müssen wir arbeiten." Dem Trainer tat es leid, dass die Mannschaft trotz großem Kampf die mehr als 1000 Fans nicht mit einem Sieg belohnen konnte. "Die Unterstützung war großartig, das ist nicht selbstverständlich, die Fans investieren Zeit und viel Geld in solch eine Fahrt."

Björn Krupp hatte am Sonntag in der Hauptstadt seinen 500. DEL-Einsatz, was dem Verteidiger zunächst gar nicht bewusst war. "Es hätte nach unserem starken Schlussdrittel auch andersherum ausgehen können", fand es der 28-Jährige schade, nicht mit drei Zählern im Rücken ins Spitzenduell gegen München gehen zu können. Beim Gegner macht heute Yannic Seidenberg (36) die 1000 voll. Der zum Verteidiger umgeschulte Bruder von Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg trug von 2001 bis 2003 und nochmals von 2009 bis 2013 das Adler-Trikot.

Die Besetzung der Mannheimer dürfte sich kaum ändern. Bei Tommi Huhtala stehen weitere Untersuchungen an, so dass der Zeitpunkt für einen Einsatz noch offen ist. Kurz vor der Rückkehr steht Nico Krämmer, der sich vor drei Wochen eine Handverletzung zugezogen hatte.

DEL, Dienstag 19.30 Uhr: Adler Mannheim - EHC München.