Von Rainer Kundel

Köln. Es bleibt dabei: Die Mannheimer Adler verlieren nicht zweimal hintereinander. Drei Tage nach der Heimniederlage gegen Bremerhaven zeigte sich die Mannschaft von Pavel Gross erholt und siegte bei den Kölner Haien mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Allerdings muss sich der Tabellenführer der Süd-Gruppe vorwerfen lassen, dass er aus einer rund 50-minütigen Überlegenheit nicht frühzeitig die Entscheidung herbeigeführt hat.

Erstmals seit Saisonbeginn hatte Gross eine "volle Kapelle" zur Verfügung. Selbst Cody Lampl, der seit Ende Dezember wegen einer Schambeinentzündung fehlte, bestieg am Donnerstag den Mannschaftsbus, so dass auf der Zwei-Tage-Tour ins Rheinland neun Verteidiger und 15 Stürmer an Bord waren. Für einen Einsatz gegen die Haie reichte es für den 34-jährigen Verteidiger noch nicht. Neben Lampl pausierten auch Krupp, Desjardins und Schütz. Angesichts der hohen Belastungen im April wurde das Training am Tag zuvor kurz gehalten. "Wir haben aber Wert auf Speed gelegt und haben etwas am Powerplay gearbeitet", verriet Gross.

Es dauerte dennoch einige Minuten, bis die Adler Geschwindigkeit aufnahmen. Erst nach der Kölner Führung durch Dumont (5. Minute), der Wirth entwischt war, übernahmen Ben Smith & Co. das Kommando, sorgten für viel Verkehr von dem Tor von Pogge und trafen zunächst durch Akdag (8.) den Pfosten. Um das 1:1 durch Markus Eisenschmid anzuerkennen, zogen die Schiedsrichter die Videobilder zurate – der Puck hatte aus dem Gewühl in vollem Umfang die Torlinie überschritten. Fast eine Kopie des 1:0 war die neuerliche Führung der Haie durch Freddy Tiffels, als die Gäste in der gegnerischen Zone an der Bande die Scheibe verloren und der Schütze nach einem Pass von Sill aus dem Mitteldrittel "abhauen" konnte. Ein Break-Away nach klassischer Haie-Art und eine Situation, vor der Pavel Gross offenbar ungehört gewarnt hatte.

Der Mittelabschnitt spielte sich fast ausnahmslos vor dem Kölner Tor ab. Die läuferisch und technisch überlegenen Mannheimer drängten pausenlos auf den Ausgleich, verzeichneten nach 40 Minuten bereits 44 Abschlüsse (davon 24 aufs Tor), allein es kam noch nichts Zählbares heraus. Shinnimin (23./35.), Wolf (25.), Smith (29.), Collins (31./Pfosten) – das Gehäuse von Pogge schien zugenagelt, der Goalie wuchs über sich hinaus. "Köln macht vor dem Tor alles dicht, es ist schwer durchzukommen, wir brauchen ein ,dreckiges’ Tor, hoffte Markus Eisenschmid in der zweiten Pause auf die Wende.

Das vierte Powerplay für die Adler zündete dann endlich, der Schlagschuss von Joonas Lehtivuori (42.) rauschte ins Netz. Die Mannheimer suchten Ende der 60 Minuten die Entscheidung. Mit viel Energie sowie allen erlaubten und einigen unerlaubten Mitteln stemmten sich die Haie dagegen. In der fünfminütigen Verlängerung galt es für die Gäste nach einer Kabbelei zwischen Wolf und Sheppard, mehr als zwei Minuten in Unterzahl zu überstehen, so dass ein Penaltyschießen den Sieger ermitteln musste. Dabei parierte Endras gegen Barinka und Sheppard, während Loibl und Krämmer cool verwandelten.

Die Mannheimer Reisegesellschaft blieb über Nacht im Westen, da am Freitagabend um 19.30 Uhr bereits das Gastspiel bei der Düsseldorfer EG ansteht.

Köln - Mannheim 2:3 n.P. (2:1 ,0:0, 0:1, 0:0, 0:1); Tore:1:0 Dumont (6.), 1:1 Eisenschmid (12.), 2:1 F.Tiffels (19.), 2:2 Lehtivuori (42), 2:3 Krämmer (Penalty); Schieds.: Iwert (Harsefeld), Rantala (Finnland); Strafmin.: 14+10 Disziplinar F.Tiffels /16.