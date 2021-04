Von Rainer Kundel

Düsseldorf. Es ist immer wieder bewundernswert, wo die Mannschaften der DEL in diesem vollgestopften Terminkalender ihre Energie für harte Checks und hohes Tempo hernehmen. Für die Düsseldorfer EG und die Adler Mannheim stand am Freitagabend die zehnte Partie innerhalb von 18 Tagen an, was vor allem für jenes Team eine Herausforderung ist, das aktiv an der Spielgestaltung teilnimmt. Das war ohne Zweifel die Mannschaft von Pavel Gross, die am Tag nach dem 3:2-Penalty-Sieg in Köln auch bei der Düsseldorfer EG mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) gewann, diesmal bereits in der Verlängerung.

Mit der DEG trafen die Mannheimer auf eine Mannschaft mit einem ähnlichen Spielstil wie ihn 24 Stunden zuvor die Kölner Haie praktiziert hatten. Grundsätzlich stark defensiv orientiert wartet der Altmeister bis der Gegner Räume gibt, um schnell die neutrale Zone zu überbrücken und Konter zu fahren. Durchaus selbstkritisch gab sich Nico Krämmer vor dem Eröffnungs-Bully. "Im Hinblick auf die Playoffs müssen wir mehr als 40 Minuten unsere beste Leistung abrufen. Wir treffen wieder auf eine Mannschaft, die um Platz vier kämpft". Der Zwei-Wege-Stürmer der Adler stand auch im Rather ISS-Dome im Line-up, im Gegensatz zu den in Köln viel Eiszeit "gefressenen" Reul und Smith, die zugunsten von Krupp und Desjardins in einen Ruhetag rotierten.

Nach besten Möglichkeiten für Eisenschmid, Shinnimin und Collins, die vor dem Tor von Hane zu unentschlossen waren, gingen die Rheinländer durch Eder (17. Minute) in Führung. Brückmann ließ einen halbhohen Schuss von Carey abprallen, Krupp kam beim Abräumen gegen Karachun zu spät und Eder staubte ab. Das verbesserte Powerplay der Adler führte zum 1:1, wobei Hane der Schlenzer von Taylor Leier (19.) durch die Beine ließ.

Vor allem wegen sechs Minuten in Überzahl spielte sich das Geschehen im zweiten Drittel zumeist vor dem Tor der Gastgeber ab. Mit schnellen Kombinationen banden die Mannheimer Special-Teams die DEG in der Defensivzone, allein der Abschluss wollte nicht gelingen. Zum einen, weil die Adler oft nur aus der Außenposition zu Schüssen kamen, zum anderen, weil die Mannschaft von Harold Kreis ihr Gehäuse verbarrikadierte und kaum Nachschüsse zuließ "Wir müssen gegen eine massive Abwehr einen besseren Weg finden", hoffte Brendan Shinnimin nach dem recht einseitigen Mittelabschnitt.

Was im Powerplay nicht gelingen wollte, schaffte Craig Schira mit einer tollen Einzelleistung, als der Verteidiger von halbrechts per Rückhand unters Tordach traf (43.). Im Rückstand erinnerte sich nun auch die DEG ihrer offensiven Qualitäten und erzielte durch Barta (53.) mit einem Kunstschuss aus schier unmöglichem Winkel hoch ins kurze Eck den etwas schmeichelhaften Ausgleich. In der Zusatzspielzeit sorgte Joonas Lehtivuori nach einem genialen Spielzug über Wolf und Eisenschmid für den 79. Punkt seiner Mannschaft, die am morgigen Sonntag (14.30 Uhr) das lange erwartete Duell gegen Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin aufnimmt. Eine Partie, die in Zeiten vor der Corona-Pandemie regelmäßig die Zuschauer elektrisierte.

Düsseldorfer EG - Adler Mannheim 2:3 n.V. (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Tore: 1:0 Eder (17.), 1:1 Leier (19.), 1:2 Schira (43.), 2:2 Barta (53.), 2:3 Lehtivuori (64.)

Schiedsrichter: Köttstorfer (Bad Aibling), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 8/4