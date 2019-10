Mannheim. (dpa-lsw) Die Achtelfinalpartien der Adler Mannheim in der Champions Hockey League gegen den tschechischen Club Mountfield HK sind genau terminiert. Zum Hinspiel kommt es für den deutschen Eishockey-Meister am 13. November um 18 Uhr, das Rückspiel in der SAP-Arena findet am 19. November um 19 Uhr statt. Das teilte die Champions Hockey League am Dienstag mit.

Mannheim war als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 eingezogen. Neben den Adlern sind aus der Deutschen Eishockey Liga noch der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther im Wettbewerb dabei.

Die Adler haben indes Eishockey-Talent Moritz Wirth vom DEL-Konkurrenten Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg verpflichtet. Der 20-Jährige hat in der laufenden Saison bislang fünf Partien für die Nürnberger bestritten und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Mannheim. Der Verteidiger bekommt einen Einjahresvertrag.

Ob er am Freitag gegen die Straubing Tigers schon spielen darf, ist noch offen, teilten die Adler am Dienstag mit. "Er besticht durch seine läuferischen Fähigkeiten und bringt viel Energie und eine gesunde Arbeitseinstellung mit", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.

"Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil Moritz in unserer Zukunftsplanung eine wichtige Rolle gespielt hat und wir seit unserem Trainingsauftakt sehr intensiv und individuell mit ihm gearbeitet haben", sagte Nürnbergs Sportdirektor André Dietzsch, wünschte dem Verteidiger aber dennoch alles Gute.

Update: Dienstag, 22. Oktober 2019, 11.46 Uhr