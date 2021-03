Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Vorherrschaft der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) macht die Konkurrenz mitunter nervös. Yannic Seidenberg vom EHC München war zu seiner Zeit in Mannheim nicht für eine "große Klappe" bekannt. Nach der vierten Niederlage im direkten Vergleich gegen den Meister blaffte der Verteidiger kürzlich in einem Interview den fragenden Reporter an: "Jetzt ist Mannheim Meister, ja"? Dann fügte er hinzu: "Ich hasse es zu verlieren, deshalb bin ich angefressen. Es ist nicht so, dass wir die Adler nicht schlagen können, wir haben sie im Vorbereitungsturnier geschlagen". Was der Münchner Rekordspieler (1 027 Einsätze) dabei verkennt: An jenem November-Donnerstag (2:3) hatten die Adler nach neun Monaten Pause einen Kaltstart, München dagegen zehn Testspiele hinter sich. Nun gehen sich die Kontrahenten erst mal aus dem Weg und messen sich in den kommenden vier Wochen mit den Nordklubs.

Wie sieht Tommi Huhtala die neuen Gegner? "Wir müssen weiter machen wie in den bisherigen Monaten, jeden Tag Wert auf Kleinigkeiten legen, dann kommen die Ergebnisse von ganz allein". Schließlich will Pavel Gross den nächsten Schritt gehen. "Wir wollen auch nach den Nord-Spielen die beste Mannschaft sein", lässt der Trainer in einem Nebensatz anklingen. Aufgrund des Spielplans konnte Gross einige Nord-Gegner sechs, siebenmal in voller Länge vor dem Fernseher beobachten "Wir wissen genügend über diese Mannschaften", haben sich der Trainer und sein "Co" Mike Pellegrims gewissenhaft vorbereitet.

"Wolfsburg konzentriert sich sehr auf die defensive Hälfte", haben sie den Stil von Grizzly-Coach Pat Cortina durchschaut. Es sei aber nicht so, dass man die eigene Mannschaft mit Informationen über den Gegner vollsauge. "Wir blicken auf uns", bleibt es bei der bewährten Vorgehensweise.

An den eigenen Schwächen zu arbeiten, heißt am Powerplay zu arbeiten. "Ich habe mir unser Überzahlspiel an zwei Tagen auf den Videos angeschaut, wir werden die Special-Teams verändern". Man darf also gespannt sein, wer bei gegnerischen Strafzeiten neben gesetzten Akteuren wie Katic, Eisenschmid oder Plachta dazu beitragen soll, die Quote von derzeit 14 Prozent zu verbessern. "Ich bin der Meinung, dass das Powerplay eine kreative Disziplin ist. Wir haben dafür gefährliche Spieler, aber zuletzt den richtigen Weg verlassen. Wir haben das in einem Meeting klar angesprochen".

Einer der Strategen dafür an der blauen Linie kann Joonas Lehtivuori sein. Der finnische Verteidiger kehrt nach einer Beinverletzung und fünfwöchiger Auszeit wieder aufs Eis zurück. Noch nicht ganz so weit ist dagegen Stürmer Brendan Shinnimin nach seiner Knieverletzung vom 4. Februar. Gross hält sich beim 30-Jährigen aber ein Hintertürchen offen ("Er kann, muss aber nicht") – vermutlich für den Fall, dass Ben Smith – der Kapitän und seine Frau Millie wurden am Freitag Eltern einer Tochter – erstmals nach 142 Ligaspielen in Folge pausieren sollte.

Da in den folgenden Wochen oft kürzere Pausen zwischen den Spieltagen liegen erhöht die DEL ihre Covid-19-Test-Strategie. Am Beispiel der Adler bedeutet das für diese Woche: Zwei PCR-Tests, dazu ein Antigen-Schnelltest, der am Donnerstag in Wolfsburg erfolgt, wo man ohne Ruhetag nach dem Mittwoch-Spiel in Bremerhaven antritt.

Montag, 18.30 Uhr: Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg.