Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit einem leicht herausgespielten 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg bei den Iserlohn Roosters haben die Adler Mannheim am vorletzten Hauptrunden-Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga den zweiten Tabellenplatz gefestigt.

Mit Moritz Wirth als siebtem Verteidiger für den an seinem 29. Geburtstag angeschlagenen Björn Krupp gingen die Adler in ihr letztes Auswärtsspiel vor den Playoffs. "Wir müssen vor allem unsere Emotionen unter Kontrolle haben", gab Kapitän Marcel Goc seinen Mitspielern bei der oft hektischen Atmosphäre in der Eishalle am Seilersee mit auf den Weg.

Bei der letzten Heimpartie der Sauerländer, für die am Sonntag als Rangdreizehnter die Saison zu Ende geht, blieben nur wenige Plätze frei. Unter besonderer Beobachtung stand wieder einmal Tim Stützle. Diesmal hatten sich zwei Scouts der Detroit Red Wings auf die Plätze der Medienvertreter begeben. Der 18-Jährige glänzte erneut mit großer Übersicht und als Vorbereiter, versäumte es allerdings mehrfach, rechtzeitig zum Abschluss zu kommen.

Die mitgereisten Adler-Anhänger sahen bereits in der dritten Minute die Führung ihrer Mannschaft, als David Wolf in Überzahl im Nachschuss sein 19. Saisontor erzielte, nachdem Jenike einen Schlagschuss von Rendulic-Schuss nur nach vorn abwehren konnte. Bei zwei Lattentreffern von Stützle (11.) und Desjardins (19.) sowie weiteren guten Möglichkeiten durch Plachta, Stützle und Krämmer auf Mannheimer Seite sowie Weiß (10.) und Petan (13.) für Iserlohn hätten leicht mehr Treffer auf dem Anzeigewürfel stehen können.

Am Sonntag gegen Schwenningen

Wenn es nach einem überlegen geführten zweiten Drittel etwas zu kritisieren gab, dann war es die mangelnde Torausbeute der Mannheimer gegen einen Gegner, der sich aufgrund einiger Ausfälle aufs Verteidigen beschränkte. Nach dem 0:2 durch Nico Krämmer (24.), der am langen Pfosten seine Schlägerspitze in einen Pass von Raedeke hielt, nahmen die Adler zu früh den Gang heraus.

Alle theoretischen Zweifel am Sieg beseitigte Tommi Huhtala gleich zu Beginn des Schlussabschnitts – der Finne traf aus halbrechter Position mit einem Handgelenkschuss. Auch wenn kurz danach Rumble im Powerplay auf 1:3 verkürzte, kam nicht wirklich nochmals Spannung auf.

Die Adler spulten die Partie routinemäßig ab und machten durch ein Empty net Goal von Brent Raedeke in der Schlussminute den Deckel drauf. "Wir haben den Gegner nicht unterschätzt und die Kleinigkeiten richtig gemacht", war die Einschätzung von Adler-Verteidiger Janik Möser, der zwischen November und Januar als Leihspieler auch schon für die "Hühnchen" am Puck war.

Im Landesderby gegen die Schwenninger Wild Wings am Sonntag um 14 Uhr – 12.300 Tickets sind dafür bereits verkauft – hat es der Meister in der Hand, aus eigener Kraft als Zweiter ins Viertelfinale am 18. März einzuziehen. Vor der Partie in der SAP Arena wird das Ergebnis einer Fan-Abstimmung zum "Liebling der Saison" bekannt gegeben.

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 1:4 (0:1, 0:1, 1.2), Tore: 0:1 Wolf (3.), 0:2 Krämmer (24.), 0:3 Huhtala (41.), 1:3 Rumble (43.), 1:4 Raedeke (60.); Schiedsrichter: Hunnius/Steingross (Berlin); Strafminuten: 8 + 10 Disziplinar Raymond /10 + 10 Disziplinar Lampl; Zuschauer: 4667.