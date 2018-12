Von Rainer Kundel

Mannheim. Perfektes Heimspiel-Wochenende für die Adler Mannheim: 60 Punkte nach 28 Spieltagen, eine Partie mit neun Toren beim 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)-Sieg gegen den spielerisch ordentlichen ERC Ingolstadt, was wollen die Eishockey-Anhänger in der Kurpfalz mehr an diesem dritten Advent? Den Nachmittag mit dem höchsten Saisonsieg beschlossen die Fans in der Nordwestkurve mit dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski und stimmten sich schon mal für die nächste Partie bei den Kölner Haien am morgigen Dienstag ein.

Das nahezu ausgeglichene Start-Drittel bot zunächst nur das sechste Saisontor von Luke Adam in der 8. Minute. Der 28-Jährige, dessen Leistungen im bisherigen Saisonverlauf noch Luft nach oben ließen, hatte gestern einen Sahne-Tag, scorte vier Punkte und riss seine Nebenspieler Hungerecker und Smith zu Höchstleistungen mit. Ob er den Move mit der Rückhand im Eins-gegen-Eins gegen Torhüter Reimer geplant hatte, wurde der Kanadier gefragt. "Eher nicht, war eine spontane Entscheidung, der Pass von Andrew Desjardins war super, da will man ja auch treffen", berichtete Adam nach der Partie.

In einer ähnlichen Situation bewiesen die Gäste weniger Coolness, denn Olson zielte bei einem von Desjardins verschuldeten Penalty bereits in der 3. Minute am Gehäuse von Dennis Endras vorbei. Auffällig beim Tabellenführer waren die Ausgeglichenheit mit sieben verschiedenen Schützen und die mentale Stärke, auf Nadelstiche der "Schanzer" immer eine starke Antwort parat zu haben. Es war der Tag der Doppelschläge, zweimal durch den Spitzenreiter mit Treffern binnen 41 und 55 Sekunden zu Beginn des zweiten und letzten Drittels und die beiden Anschlusstreffer beim Stand von 4:0 innerhalb von 53 Sekunden sorgten dafür, dass die Zuschauer bei einem "interessantem und schnellen Spiel" (Pavel Gross) beste Unterhaltung hatten und nie Langeweile aufkam.

Als für einen klitzekleinen Moment leichte Zweifel am Sieg durch die SAP Arena gingen, legten die Adler im richtigen Moment schnelle Treffer nach - anders als vor vier Wochen, wo man sich an der Donau bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung eine Drei-Tore-Führung aus der Hand nehmen ließ. "Das Ergebnis hat vom Momentum gelebt, so etwas gibt Sicherheit", stellte Pavel Gross fest, "wir haben jedes Drittel für uns entschieden."

Auch der nur optisch hoch unterlegene Gegner leistete im Gegensatz zum Freitag beim 5:3 gegen Augsburg seinen Beitrag zu einem gutklassigen Spiel. "Augsburg hat mit Pässen über die Bande und Flips auf seine Chance gewartet, Ingolstadt hat uns mit seiner offensiven individuellen Qualität gefordert, aber wir haben die neutrale Zone gut beherrscht", freute sich Phil Hungerecker. Während der Schütze des 2:0 im Business-Club sein Weihnachtsgeschenk abholte, warfen sich sechs seiner Teamkollegen aus der Nationalmannschaft in feinen Zwirn, um sich Punkt 17.45 Uhr zur Gala "Sportler des Jahres" nach Baden-Baden fahren zu lassen. Als David Wolf vor dem Einsteigen noch einen Biss von seinem Baguette nahm, nahm Moritz Seider die Glückwünsche zum Aufstieg der U 20-Nationalmannschaft entgegen. "Er wird heute Nachmittag auf jeden Fall mit nach Köln reisen", versprach Pavel Gross dem Verteidiger weitere DEL-Einsätze. Vertreter Cody Lampl machte seine Sache ordentlich.

Adler Mannheim-ERC Ingolstadt 7:2 (1:0, 3:2, 3:0); Tore: 1:0 Adam (8.), 2:0 Hungerecker (21.), 3:0 Smith (22.), 4:0 Kolarik (34.), 4:1 Elsner (37.), 4:2 Greilinger (38.), 5:2 Katic (41.), 6:2 Eisenschmid (42.), 7:2 Festerling (55.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Rantala (Finnland); Strafminuten: 10+10 Disziplinar Möser /10 + je 10 Disziplinar Kelleher und Jobke; Zuschauer: 9243.