Von Rainer Kundel

Mannheim. In einer hoch emotionalen und an Rasanz und Dramatik kaum zu überbietenden Auseinandersetzung beim Spiel der leuchtenden Herzen mit einem vorläufigen Reinerlös von rund 42.000 Euro rangen die Adler Mannheim die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) nieder und machten ihrem Anhang am Vortag zum Heiligabend ein passendes Geschenk. Das Team von Trainer Pavel Gross grüßt seit Sonntagabend mit neun Punkten Vorsprung als "Weihnachtsmeister".

Was wurde in diesen Tagen im Profi-Fußball diskutiert über Spielansetzungen am Tag vor Heiligabend. Was in der Bundesliga beklagt wird, ist im Eishockey eine Selbstverständlichkeit. Seit mehr als 25 Jahren wird im Dezember durchgespielt, diesmal mit elf Partien in 30 Tagen. Nicht nur, weil die Klubs zu dieser Jahreszeit einen Zulauf an Zuschauern verzeichnen - die 52 Partien starke Agenda einer Hauptrunde will auch untergebracht sein.

So war das "Spiel der leuchtenden Herzen" der Adler Mannheim gegen die Nürnberg Ice Tigers nicht nur ein stimmungsvoll-festlicher Abend für 13.600 Besucher als die Cracks in die abgedunkelte und in ein Meer rot blinkender Ansteckherzen getauchte SAP Arena einliefen. Auch für die Spieler des Tabellenführers der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist dieser Tag immer wieder etwas Besonderes. Und eignete sich für Familie Festerling zum weihnachtlichen Familientreffen. Da sind die Zwillinge Garrett, 32, Stürmer der Adler und Brett, Verteidiger der Nürnberg Ice Tigers.

Der Mannheimer feierte am letzten Dienstag in Köln die doppelte Hundert - sein 100. Tor in der Liga war zugleich der 100. Saisontreffer der Adler. Durch die gestrige Ansetzung hatten die aus British Columbia in Kanada angereisten Eltern die Möglichkeit, das Fest gemeinsam mit beiden Söhnen und deren Familien zu begehen. Brett musste nicht nach Franken zurückreisen, die Nürnberger hatten bis zur Abreise am 26. Dezember zum Spengler-Cup nach Davos trainingsfrei. Mit Garretts Ehefrau Amber und Enkeltöchtern Rubi (6) und Stella (3 Monate) wird heute in der "Adler-Siedlung" am Rheinauer See beschert.

Im Oval des "Ufo" blieben die Punkte deshalb auf jeden Fall in der Familie. Die Hausherren stürmten im ersten Abschnitt mit etwas Übereifer ins Verderben, wollten zu schnell zu viel. Nach einem Haken von Mikkelson verwandelte Buck (2.Minute) den Penalty gegen Chet Pickard, der den nach fünf Spielen zuletzt oft vollbeschäftigten Endras ablöste. Ansonsten gab es keinen Zuwachs aus dem weiterhin mit sechs Mann gefüllten "Lazarett". Zwischen der kalten Dusche durch ein Unterzahltor von Bast (20.) - Katic vertändelte in der neutralen Zone die Scheibe - fand bei 23:9-Schüssen Einbahnstraßen-Eishockey auf das Gehäuse von Jenike statt. Allein dreimal hatte Krämmer den Ausgleich auf dem Schläger, seine größte Tat vollbrachte der Nürnberger Goalie gegen Akdags Direktabnahme (9.).

Als Adam aus drei Metern den Puck nicht über die Linie brachte, konterten die fränkischen Tiger die Blau-Weiß-Roten gnadenlos aus Erst Aushilfsstürmer Janik Möser (32.) gelang es, aus dem Gewühl den Bann zu brechen. Während die Schiedsrichter die Korrektheit des Treffers per Video überprüften, tauschten Lalonde und Kink ihre Argumente schlagend aus.

Das emotional hochlaufende Spiel bekam Würze: Vier Strafminuten gegen Eisenschmid vor und vier nach der zweiten Pause erschwerten die Aufholjagd, auch wenn Gegentore mit krachenden Checks und unbändigem Kampf verhindert wurden. Noch in der 40.Minute hämmerte Garrett Festerling während einer kurzen Phase mit fünf gegen fünf die Scheibe von halblinks zum 2:3 in den Winkel der entfernten Ecke. Das "Adler geben niemals auf" hatte selten eine größere Berechtigung als diesmal. Thomas Larkins krachender Schlagschuss (52.) beendete eine Strafzeit gegen Brett Festerling. Phil Hungerecker verlängerte schließlich zwei Minuten später einen Adam-Schuss zum Siegtreffer über die Linie und versetzte die Anhänger vollends in Ekstase. Das "Wir sind stolz auf unser Team" aus der Nordwestkurve beendete einen unvergesslichen Abend in der jüngsten Mannheimer Eishockey-Geschichte.

Weiter geht's schon an zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem baden-württembergischen-Derby gegen die Schwenninger Wild Wings (17 Uhr, live in Sport1).

Adler Mannheim-Nürnberg Ice Tigers 4:3 (0:2, 2:1, 2:0); Tore: 0:1 Buck (2./Penalty), 0:2 Bast (20.), 0:3 Bassen (25.), 1:3 Möser (32.), 2:3 G. Festerling (40.), 3:3 Larkin (52.), 4:3 Hungerecker (54.); Schiedrichter: Hunnius (Berlin), Klein (Stuttgart); Strafminuten: 16/12; Zuschauer: 13.600 (ausverkauft).