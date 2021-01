Von Rainer Kundel

Mannheim. Man muss es nicht auf Anhieb verstehen, dass die Adler Mannheim zwei Wochen nach der Vertragsauflösung von Chad Billins (zu Brynäs Gävle/Schweden) ihre Defensivabteilung wieder auf neun Spieler aufstocken. Anzunehmen ist, dass sich die sportliche Führung aber der bekannten Weisheit "Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel" erinnert und auch dem sehr straffen Programm der nächsten Wochen vorbeugt. Mit der Verletzung von Cody Lampl dürfte der Transfer von Craig Schira eher wenig zu tun haben – es deutete sich schon vorher an, dass der Kanadier zu den Blau-Weiß-Roten wechseln wird. Erstmals machten die Adler keine Angaben zur Vertragsdauer, womit nahe liegt, dass die Vereinbarung über diese Saison hinausgeht.

Nachdem sich am Mittwoch die Anzeichen verdichteten – die RNZ berichtete in der Silvesterausgabe – bestätigten die Adler die Personalie am letzten Tag des Jahres. Noch am Abend zuvor bestritt der 32-jährige Rechtsschütze sein letztes Spiel für HV 71 Jönköping, wohin ihn sein langjähriger Klub Rögle BK zuletzt ausgeliehen hatte. Paradox ist, dass ausgerechnet das ehemalige Adler-Talent Moritz Seider (19) der Grund ist, weshalb Schira den Klub aus der südschwedischen Stadt Ängelholm verließ. Seider wurde von den Detroit Red Wings für die komplette Spielzeit zu Rögle ausgeliehen, dazu hat sich der Klub eine Verjüngungskur verordnet. Aufgrund der intensiven Kontakte von Axel Alavaara zu den Schweden anlässlich der Herbst-Ausleihe von Ben Smith hatten die Mannheimer bei dem durchaus begehrten Offensiv-Verteidiger die Nase vorn.

"Wir erhalten einen erfahrenen Verteidiger, der mit seiner Laufstärke zu uns passt", begründet Alavaara die Verpflichtung, "Craig bringt durch seinen guten Schuss und sein Spielverständnis mehr Variabilität in unser Spiel." Schira hat sich in Nordeuropa, wo er seit 2013 unter Vertrag stand, den Ruf eines Führungsspielers erworben, amtierte als Kapitän oder dessen Vertreter. Ein "Wandervogel" ist der 89-Kilo-Mann nicht, nach zwei Jahren in Finnland stand er in sechs Jahren bei zwei schwedischen Klubs unter Vertrag. Schira traf am Neujahrstag in Mannheim ein und wird sich nach einer fünftägigen Quarantäne an Dreikönig einem PCR-Test unterziehen. Sein Einsatz wäre im Idealfall kommende Woche im Heimspiel gegen Schwenningen (7. Januar) möglich, ist wegen der Trainingspause aber unwahrscheinlich.

Ins Budget passt der Zugang trotz Umsatzeinbußen wegen fehlender Zuschauereinnahmen von mindestens acht Millionen Euro wohl aufgrund der Gehaltseinsparungen der Abgänge Billins und Tim Stützle sowie der Lohnfortzahlung beim Langzeitverletzten Andrew Desjardins durch die Berufsgenossenschaft. Schließlich soll auch der an der Hüfte operierte Center ersetzt werden. Dabei will man sich aufgrund der im Januar zu erwartenden "Spielerschwemme" in Nordamerika aber noch etwas Zeit lassen.

Außerdem erweitert mit Christoph Herr zukünftig ein Sportwissenschaftler und Psychologe das Team um das Team. Der aus Überlingen stammende Heidelberger hat Erfahrungen bei den Kölner Haien und der U 21-Nationalmannschaft des DFB vorzuweisen. Der 30-Jährige soll durch "passive Anwesenheit", wie es heißt, Anlaufstelle der Spieler für private Angelegenheiten und sportliche Herausforderungen sein.