Von Rainer Kundel

Mannheim. In Anlehnung an den Slogan eines Sportsenders ("Super-Sonntag") rufen die Adler Mannheim ein "Super-Eishockey-Wochenende" aus. Zwei Heimspiele in der Champions-League gegen Tychy (Freitag, 19.30 Uhr) und Wien (Sonntag, 16 Uhr), eingebettet am Samstag die Uraufführung des Meisterfilms mit anschließender Banner-Zeremonie - eingefleischte Eishockey-Fans verbringen das komplette Wochenende im "Ufo".

Es wurde spät gedreht, dafür aber morgens, mittags und abends. Bis die Entscheidung fiel, wie schon 2015 einen Meisterfilm zu produzieren, verging einige Zeit. Das Team aus Neustadt (Weinstraße) und Norbert Lang vom Rhein-Neckar-Fernsehen konnten erst Anfang Juli richtig loslegen.

Es wird diesmal weniger eine Dokumentation, dafür eine Betrachtung aus Sicht vieler Protagonisten und Beobachtern. Szenen vom Käfertaler Wald bis ins Wohnzimmer von "Fan-Oma" Anneliese Kaupert (85) im vorderen Odenwald, wo Kartoffelsalat und Frikadellen serviert wurden. "73:37 - Moment der Entscheidung", heißt der Streifen, den die Adler unter "Filmfestspiele" bewerben und der exakt so lange dauert, wie die Nettospielzeit im sechsten Finale am 26. April. Bis Thomas Larkin ("Ich träume manchmal davon") das Siegtor zur achten deutschen Meisterschaft schoss.

Im Anschluss werden jene Spieler, die den Titel errungen haben, das Meisterbanner unters Hallendach der SAP Arena ziehen, begleitet vom Auftritt des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen. So zumindest die gute Absicht der Klubführung, den feierlichen Abend nicht in der Hektik des Vorfelds eines Spieltages untergehen zu lassen. Dass von den Abgängen nicht alle kommen, ist schade. Zugesagt haben bisher Luke Adam (Düsseldorfer EG) sowie Chad Kolarik und Brendan Mikkelson (Salzburg). "Wolfsburg hat uns für Chet Pickard und Garret Festerling abgesagt, weil der Klub am Samstag ein Familienevent hat", informierte Adler-Teamleiter Youri Ziffzer. Bei Marcus Kink und dem nicht eingesetzten Kurzzeit-Torwart Andreas Bernard aus Bozen warten die Adler noch auf Rückmeldung.

Marcus Kink - das war auch das beherrschende Thema einer Experten-Diskussion im Rhein-Neckar-Fernsehen. Gerald Marzenell, Teamchef von Tennis-Meister Grün-Weiß Mannheim und enger Freund des langjährigen Adler-Kapitäns, ist einer der wenigen, mit denen Kink derzeit Kontakt hält. "Marcus ist sehr traurig, er war 15 Jahre hier, neun Jahre Kapitän und einer, der den Adler im Herzen trägt. Das Ganze trifft ihn ganz schwer", berichtet der Tennistrainer, ein langjähriger Adler-Fan.

Derzeit spricht nicht viel dafür, dass der bald 35-jährige Kink nochmals für einen anderen Klub die Schlittschuhe schnürt. Der Stürmer und Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 wurde aus sportlich konzeptionellen Gründen von Trainer Pavel Gross aussortiert, trotz eines bis 2021 laufenden Vertrages, der nicht aufgelöst ist. Kink ist "freigestellt" - ein Vorgehen, das Klubchef Daniel Hopp, ebenfalls Teilnehmer der Diskussionsrunde, "mitträgt".

Hopp: "Es gibt angenehmere Dinge, als ein solches Gespräch, aber das ist Teil des Geschäfts." Die Hoffnung des Klubs, dass der Spieler sich einem anderen Klub anschließt, werden sich wohl kaum erfüllen. Vor diesem Hintergrund ist das Versprechen gegenüber dem Spieler, sein Trikot mit der Nummer 17 als "gesperrt" nach offiziellem Ende dessen aktiver Zeit unters Hallendach zu ziehen, geradezu grotesk. Ein Abgang ohne Einvernehmen ist auch durch ein solch ehrenvolle Angebot nicht zu heilen.