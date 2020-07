Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Erteilung der Lizenz an alle 14 Klubs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) war, zumal unter Corona-Bedingungen, beileibe keine Selbstverständlichkeit. Dennoch konnte der Aufsichtsrat der Liga inzwischen nach Empfehlung von Wirtschaftsprüfer Volker Neumann die Startberechtigung des bisherigen Teilnehmerfeldes vor einer Saison bestätigen, in der es erstmals wieder einen Auf-und Abstieg geben kann – sofern der Zweitligameister die Bedingungen erfüllt. "Die diesjährige Prüfung war so anspruchsvoll wie nie zuvor", bekräftigte Jürgen Arnold, Vorsitzender des DEL-Aufsichtsrates.

Wann die Spielzeit beginnt, ist allerdings noch offen. Der 18. September wird es nicht sein, die DEL hat sich in einem Umlaufbeschluss ihrer Gesellschafter den 1. November als frühesten Termin verordnet. "Aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende Oktober war diese Entscheidung nahezu alternativlos, denn Geisterspiele sind für uns keine Option", erklärte Geschäftsführer Matthias Binder von den Adler Mannheim die Entscheidung.

Dann hofft man, in allen Bundesländern wieder mit Publikum spielen zu dürfen. Ein Leitfaden für die Wiederzulassung von Zuschauern liegt nun dem Bundesministerium für Gesundheit vor, die Klubs setzten große Hoffnungen darauf, dass dieser positiv bewertet wird. Die Task-Force Eishockey hat zusammen mit den Hallensportarten im Teamsport Deutschland (Basketball, Handball, Volleyball) unter Einbindung von Hygienespezialisten aus dem In-und Ausland ihr Konzept dem Robert Koch-Institut eingereicht. Je nachdem wie die Replik ausfällt, sind dann Klubs und Hallenbetreiber vor Ort für die Umsetzung verantwortlich.

Die Liga plant trotz späterem Beginn mit 52 Hauptrundenspielen, allerdings mit einem auf "Best of five" abgespeckten Playoff-Modus (bisher "Best of seven"). Der Spielplan soll erst veröffentlicht werden, sobald das Datum des Saisonbeginns endgültig feststeht. Es wird eine komprimierte Agenda sein mit vielen Englischen Wochen. Nicht nur mit halbierten Spieltagen am Dienstag/Mittwoch. In den Mehrzweck-Arenen wird aufgrund von Terminüberschneidungen kaum ein Wochentag tabu sein.

Bleibt es beim 1. November, so wird in der Folgewoche gleich wieder pausiert. "Der Deutschland-Cup der Nationalmannschaft ist im Terminkalender eine feste Größe", stellt DEB-Vizepräsident Daniel Hopp das Turnier in Krefeld nicht infrage.

Mit etwas Verzug haben einige Klubs auch die für eine Lizenzerteilung notwendigen Erklärungen ihrer Spieler (25 Prozent Gehaltsstundung sowie Bereitschaft zur Kurzarbeit, kurz "Corona-Klauseln") vorgelegt. Durchgesickert ist, dass Austin Ortega, Stürmer der Eisbären Berlin, sich mit dieser Vertragsänderung nicht einverstanden erklärt hat und deshalb den Hauptstadtklub verlässt. Was beweist, dass die seit Ende April bekannten Auflagen in diesen außergewöhnlichen Zeiten nicht nur eine Absichtserklärung waren.

Ärger gibt es auch beim Thema Transferstopp. Seltsamerweise halten sich vor allem Klubs mit kleinerem Etat, die sich zum "Armenhaus" der Liga zählen, nicht an die Fristen. Sie tätigen Abschlüsse im Hinterzimmer und verkünden diese einfach nach dem 15. Juli, nachdem die Frist 30. Juni um zwei Wochen bis zum Mittwoch dieser Woche verlängert wurde. Eine Entscheidung, deren Sinn sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Verlängerungen mit bisher unter Vertrag stehenden Akteuren sind allerdings möglich, weshalb die Adler Mannheim im Falle einer Einigung Miksa Järvinen wieder unter Vertrag nehmen könnten.

Fast schon überraschend fand die DEL in wirtschaftlich schweren Zeiten einen Nachfolger von Generalsponsor "Covestro". Sie hat ihren Namen für vier Jahre an einen Lebensmittel-Discounter verkauft und tritt fortan als "Penny DEL" auf. Dass der Namensgeber zugleich als Premiumpartner des Deutschen Eishockey-Bundes auftritt, sehen Marketing-Experten als ein Zeichen enger Bindung. Ob damit eine Erhöhung der auf die Klubs entfallenden Zuwendungen verbunden ist, ist nicht bekannt. Zusammen mit dem Honorar von TV-Partner Magenta Sport wurden in den letzten Jahren knapp 500 000 Euro pro Klub ausgeschüttet, von denen allerdings eine sechsstellige Liga-Umlage (Kosten der Geschäftsstelle, Schiedsrichter) einbehalten wurde.