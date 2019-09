Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Mienen haben sich aufgehellt. Keine Woche nach dem etwas rätselhaften Auftritt bei der Final-Neuauflage gegen den EHC München haben sich die Adler Mannheim mit einem diskussionslosen 4:1-Sieg gegen die Berliner Eisbären wieder von ihrer starken Seite gezeigt. "Mannheim war in allen Belangen besser, wir waren schlichtweg nicht anwesend", fasste sich Eisbären-Trainer Serge Aubin kurz.

Umso gesprächiger war Pavel Gross. Der Adler-Trainer zählte zwei Dinge auf, die für ihn wichtig waren. Erstens: "Wir haben unseren Fans bewiesen, dass wir auch zu Hause wieder gewinnen können, sie haben uns unterstützt und die Niederlage gegen München verziehen." Zweitens: "Der Sieg war wichtig für die Jungs, ihre Arbeit und Disziplin wurde damit belohnt."

Den ersten Schritt dazu habe man mit der Wende währende der Partie in Bremerhaven am letzten Sonntag gemacht, blickte Gross zurück und ergänzte: "Die große Steigerung geht aber auf Einsatz und die richtige mentale Vorbereitung zurück." Bestes Beispiel für den Teamgeist war eine Aktion Ende des zweiten Drittels: Kurz bevor der Finne Tommi Huhtala bei einem Konter seinen Landsmann Järvinen mit einem Querpass zum vierten Tor bediente, rettete der 31-Jährige in einer heiklen Situation mit starkem Körpereinsatz vor dem eigenen Tor gegen Berlins Ortega.

#Endergebnis Wir können einen Haken hinter dem ersten Heimsieg der Saison machen. Ben Smith, Borna Rendulic, Matthias Plachta und Mixa Järvinen treffen gegen die Eisbären. #MANvsEBB #fürMannheim pic.twitter.com/yStm1bpVQ6 — Adler Mannheim (@adlermannheim) 26. September 2019

Dass Huhtala beim 4:1 mit Järvinen und Rendulic agierte, wenngleich er in einer anderen Reihe aufgeboten war, lag an einigen taktischen Wechseln während bestimmter Sequenzen, in der Trainer Gross anstelle des talentierten, aber in der Handlungsschnelligkeit noch unerfahrenen Samuel Soramies (21) anderen Spielern eine Doppelschicht verordnete - klassisches Coaching eben, wenngleich Gross dies im Gespräch mit der RNZ seinen Anteil daran nicht kommentieren wollte. Es ist dem 51-Jährigen ohnehin fremd, sich in der Vordergrund zu stellen: "Wir haben sehr solide gespielt, können es aber noch besser."

Mark Katic, der wendige Verteidiger, sah die Gründe für den ersten Heim-Dreier vor zwei Auswärtsspielen in Ingolstadt (Sonntag) und Düsseldorf (Mittwoch) im starken Powerplay: "Damit sind wir ins Rollen gekommen, das wirkt sich auch gleich bei fünf gegen fünf aus." Der in allen Zonen präsente Huhtala sah die "starke Defensivleistung als Basis, dass auch die Offensive gut aussehen kann". Im Übrigen beinhalte der erfolgreiche Mannheimer Weg der letzten Saison "ein Spiel aktiv zu gestalten, anstatt sich auf das Reagieren zu verlegen", so Huhtala.

Hoffnungen, dass der Angriff des Meisters in absehbarer Zeit breiter aufgestellt ist, gibt es nur beim nahenden Comeback von Markus Eisenschmid. Lean Bergmann hat es inzwischen als einer von ursprünglich 35 Stürmern bis zum vorletzten "Cut" im Kader der San Jose Sharks geschafft.

Medien in Kalifornien zitieren Sharks-Trainer Peter de Boer: "Bergman gehört zu unseren Prospect-Spielern, die Eindruck hinterlassen haben, seine physische Präsenz ist ein entscheidender Faktor und er gibt unserer vierten Linie etwas, was sie letzte Saison vermissen ließ." Klingt aus Adler-Sicht nicht gut für eine angedachte "Rückleihe" des am 4. Oktober 21 Jahre jung werdenden Außenstürmers.

Und auch Tobias Rieder, der aus einer bestimmten Ecke immer wieder mit den Mannheimern näher in Verbindung gebracht wurde, als es sich tatsächlich darstellte, winkt nach vier Wochen Probetraining ein Vertrag bei den Calgary Flames. Das Management der Kanadier lobt ihn als "überragenden Unterzahlspieler".

Wie es derzeit aussieht - auch Erstrundendraft Moritz Seider überzeugte bei allen Testspielen der Detroit Red Wings mit viel Eiszeit - werden sich die beiden U-23-Pflichtstellen der Adler aus Tim Stützle und einem der Heilbronner Förderlizenzspieler (derzeit Soramies) zusammensetzten. Wobei auch die anderen Talente aus dem Kreis ehemaliger Jungadler bei den Unterländern einen starken Eindruck hinterließen. Beim 8:2-Sieg der Falken in Kaufbeuren waren Valenti, Brune, Preto und Klos unter den Torschützen.

Sonntag, 16.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim