Von Rainer Kundel

Wil. Gemessen am frühen Saisonzeitpunkt nach gerade mal neun Trainingstagen, war der Auftritt der Adler Mannheim zum Start des Eishockeyturniers mit der etwas hochgegriffenen Bezeichnung "Weltklasse in Wil" schon sehr bemerkenswert. Sowohl die einheimischen Zuschauer des Drittligisten als auch für die Coachs und Videoanalysten des EHC Biel waren ob der läuferischen Überlegenheit und Zweikampfstärke des deutschen Meisters erstaunt. "Wir haben nach dem frühen Drei-Tore-Rückstand einen guten Charakter gezeigt", freute sich Co-Trainer Mike Pellegrims: "Das hat uns vergangene Saison ausgezeichnet und dort wollen wir weitermachen."

Nach 4:47 Minuten lagen die Adler mit 0:3 hinten, "wir haben wohl die ersten Minuten etwas verschlafen", lächelte der aufgeräumte und redselige zweifache Torschütze Borna Rendulic nach dem mit 5:4 n.V. siegreichen Spiel beim Gespräch mit den Medienvertretern. Der Neuzugang vom russischen KHL-Klub Vityaz Podolsk wurde als Rechtsschütze von Manager Axel Alavaara quasi als ein Mehrwert für den mitunter recht körperlosen und defensivschwachen Chad Kolarik verpflichtet, der mit RB Salzburg ebenfalls beim Turnier in Wil aufläuft. "Mir ist Rendulic vor einem Jahr beim Turnier in Sursee aufgefallen, da hat er uns früh mit einem knallharten Direktschuss im Powerplay in Rückstand gebracht", berichtet Adler-Manager Axel Alavaara, wann ihm der 27-Jährige erstmals ins Auge gestochen ist.

Kroatische Eishockeyspieler - sie zählen wahrlich zu den "Exoten". Wenn überhaupt, dann wurde im ehemaligen Jugoslawien vor allem im heutigen Slowenien dem Puck nachgejagt. So wurde der ERC Ingolstadt 2014 mit den Slowenen Sabolic und Jeglic Deutscher Meister. Wenn es in der DEL einen Bezug zu Kroatien gibt, dann in Mannheim. Thomas Larkin, der Italiener mit deutschen und englischen Wurzeln, spielte bis Anfang 2017 für Medvescak Zagreb in der KHL und die Großeltern von des 1989 in Kanada geborenen Mark Katic leben noch heute auf dem Balkan. Kroatien, das verbindet man im Sport sofort mit Fußball, vor allem seit dem die rot-weiß karierten 2018 Vizeweltmeister wurden. "Klar habe ich als Junge auch Fußball gespielt, aber als wir mit der Schule zum Schlittschuhlaufen gegangen sind, war ich der einzige, der nicht ständig hingefallen ist", erinnert sich Borna an seine ersten Gehversuche auf rutschiger Unterlage. "Eishockey hat mich seither nicht mehr losgelassen, mit 15 Jahren bin ich zu Gasteltern nach Finnland gegangen und alles nahm seinen Lauf. Besonders stolz macht es mich, dass ich es bis in die NHL geschafft habe, auch wenn es nur 15 Spiele für Colorado und Vancouver waren", blickt der physisch starke Stürmer auf seine bisherige sportliche Vita zurück. Er freut sich auf seinen Einstand bei den Blau-Weiß-Roten: "Wir haben gegen Biel nach dem Prinzip gib niemals auf gespielt", ordnet Rendulic den Sieg im ersten Vorbereitungstest ein.

"Es läuft in meiner Reihe schon recht gut, aber natürlich müssen wir uns noch etwas aneinander gewöhnen", sieht sich der Mann mit der Trikotnummer 33 beim Finnen "Mixa" Järvinen und Lean Bergmann gut aufgehoben. Ob er Bergmann auch noch in der DEL neben sich sehen wird, ist noch offen. "Ich fliege am 3. September nach San Josè in ein Rookie-Camp, danach wird sich entscheiden, ob ich zum Camp der Sharks eingeladen werde, alles ist offen", berichtete der 20-jährige Sauerländer am Freitag nach dem Mittagstraining. Auch wenn sich das Adler-Management aus Respekt vor dem Dreijahresvertrag Bergmanns bei den Kaliforniern mit Aussagen bedeckt hält, dürfte feststehen: Bevor Bergmann ins AHL-Farmteam der Sharks nach Barracuda geht, spielt er leihweise zumindest eine Saison für die Adler. Das hört man "zwischen den Zeilen" immer wieder heraus.

Turnier in Wil: Adler Mannheim - ZSC Lions Zürich (morgen 15 Uhr).