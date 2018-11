Von Rainer Kundel

Mannheim. Endlich mal eine klare Ansage: Noch am späten Freitagabend bestätigten die Adler Mannheim die Verpflichtung von Björn Krupp (27) zur Saison 2019/20. Der Nationalspieler der Wolfsburg Grizzlys, Sohn des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp, erhielt einen Dreijahresvertrag. Damit bestätigten sich Recherchen der RNZ, die bereits am 3. September exklusiv berichtet hatte. Adler-Manager Axel Alavaara: "Björn gehört zu den besten Defensivverteidigern Deutschlands. Er ist körperlich robust, läuferisch stark und ein unangenehmer Gegenspieler."

Rund um die SAP Arena waren die üblichen Aufgeregtheiten zu spüren, die bei Gastspielen der Haie offenbar unvermeidlich sind. "Nach dem 3:3 haben wir nicht aufgehört zu spielen und mit dieser Einstellung eine starke Mannschaft geschlagen. Es war eine enge Kiste", fand Adler-Trainer Pavel Gross.

Sein Gegenüber, der ehemalige MERC-Stürmer Peter Draisaitl, versuchte sich ebenso wie sein Kapitän "Mo" Müller dabei, mit verklausulierten Worten seine Auffassung kund zu tun, dass die Schiedsrichter die Partie entschieden hätten. Ausdrückliche Kritik am "Streifendienst" ist in der Liga nicht erlaubt und wird mit Verwarnung sowie im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe geahndet. So reisten die Haie, nach dem "Effzeh" der Klub mit den meisten Anhängern in der Domstadt, nach einem Zwischenhoch punktlos nach Hause. Und das am Tag, an dem das Aus, der in einem heimischen "Veedel" gedrehten Lindenstraße, verkündet wurde…

Themenwechsel: Aufgrund der Auffassung von Teilen des Vorstandes des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die Entscheidung über den neuen Bundestrainer bis ins neue Jahr vertagen zu können, wird täglich ein anderer Name wie die "Sau durchs Dorf" getrieben. Dabei traten Widersprüche zwischen dem im professionellen Umgang mit den Medien völlig unerfahrenen DEB-Sportdirektor und bis zum künftigen Generalsekretär protegierten Stefan Schaidnagel (37) und Vizepräsident Daniel Hopp zu Tage.

Sportwissenschaftler Schaidnagel äußerte sich in einem Interview mit dem Donaukurier, man wolle spätestens "bis zu den Länderspielen im Februar" die Stelle besetzen. "Das ist der längst mögliche Zeitpunkt. Wir wollen natürlich schneller zu einer Lösung kommen", sagte dagegen Adler-Chef Hopp an Freitagabend im TV. Hopp wiederholte die von Pavel Gross bereits klipp und klar getroffene Aussage, dass der derzeitige Adler-Trainer nicht als Nachfolger von Marco Sturm zur Verfügung steht.

Je länger die Personalie eine Hängepartie ist, umso abstrusere Namen wie Axel Alavaara oder Christof Kreutzer, Zweitliga-Trainer in Bad Nauheim, geistern durch den Boulevard. Eigenartig dagegen, dass ein naheliegender Name bisher gar nicht gefallen ist. Toni Söderholm, ein 40-jähriger Finne und deutschsprachig, wurde am Wochenende in Kreisen der Nationalspieler favorisiert. Seit Ende seiner Laufbahn 2016 arbeitet der ehemalige Verteidiger sehr erfolgreich in verschiedenen Funktionen der Dreiecks-Kooperation EHC München-SC Rießersee-Salzburg/Liefering, die von einem österreichischen Brausekonzern millionenschwer alimentiert wird.