Augsburg/Mannheim. (lyd) Mit einem 4:3 endete die Partie der Mannheimer Adler gegen die Augsburger Panther.

Den Vorsprung verschafften sich die Panther schon im ersten Drittel mit einem Tor von Daniel Kristo in der 2. Minute. In der 8. Minute legte David Stieler nach. Im zweiten Drittel schoss Alex Lambacher in der 27. Minute das 3:0.

Das wollten die Adler nicht auf sich sitzen lassen. In der 31. Minute traf Ben Smith für die Adler zum 3:1.

Das dritte Drittel begann mit einem Zweipunkte-Rückstand - aber nicht lange. In der 42. Minute traf Valentino Klos zum 3:2. Die Aufholjagd ging weiter.

Und endete in der 59. Minute erfolgreich. Ben Smith schoss den Ausgleich zum 3:3. Kurz vor Ende des Drittels gab es noch einige Versuche von Panthern und Adlern das Spiel für sich zu entscheiden. Doch erst in der Verlängerung traf Drew LeBlanc für die Panther in der 62. Minute zum 4:3.