Von Rainer Kundel

Mannheim. Von wegen Corona-Übergangssaison. Pavel Gross, der ambitionierte Trainer der Adler Mannheim, hat trotz der vorübergehend auferlegten Transfersperre und etlichen Widrigkeiten dieser Spielzeit das höchstmögliche sportliche Ziel im Auge. "Wir wollen eine starke Mannschaft zusammenbauen, die wieder um die Meisterschaft spielt. Deshalb sind die Trainer und die Jungs da", betonte der 52-jährige, als die DEL eine Woche vor Weihnachten in die Saison startete.

Nun ist in Zeiten der Pandemie eine langfristige Planung unmöglich. Es galt, immer wieder kurzfristig zu reagieren und nachzujustieren. In Zeiten ohne Zuschauereinnahmen gilt es dazu, keine Verrücktheiten einzugehen. Trotz halbiertem Etat hat der amtierende Meister seine sportlichen Ansprüche nie zurückgeschraubt, das entspräche auch nicht dem Leitbild der Adler: Wer sich entscheidet, mitzuspielen, stellt sich dem Wettbewerb und muss konkurrenzfähig sein.

Die Mannschaft ging, nachdem der langfristige Ausfall von Andrew Desjardins feststand und Chad Billins den Wunsch nach einer Veränderung vortrug, mit sechs Importspielern in die Saison. Vier davon verletzten sich früh, wenn auch nicht gleichzeitig. Die Trainer waren und sind weiterhin zu Umstellungen gezwungen, nahmen zur Vermeidung einer kurzen Bank Anleihen aus dem Kreis von Förderlizenzspielern der Heilbronner Falken und Jungadler-Talenten. Einschließlich von drei "Stand-by"-Torhütern inzwischen zwölf an der Zahl, womit der Süd-Spitzenreiter 35 Spieler lizenziert hat.

Seit Jahresbeginn konnte Jan-Axel Alavaara den Kader noch mit drei Importspieler (Schira, Leier, Collins) aufforsten. Keinesfalls durch Schnellschüsse, sondern aufgrund seines großen Netzwerkes mit Überzeugung unter Beachtung vielfältiger Anspruchskriterien. Bei der Last-Minute-Verpflichtung Sean Collins habe man "viel Arbeit und Beharrlichkeit" an den Tag gelegt, betonte der Sportmanager. Damit konnte der Schwede dem Trainer einen Wunsch für die Endphase der Saison erfüllen. Gross wollte "unbedingt noch einen Mittelstürmer", wie er vor zwei Wochen in einer der virtuellen Medienkonferenzen betonte.

Über den Spielertyp Collins befragt, hatte der Coach die Antwort schnell parat. "Ein schlauer Spieler mit guter Arbeitseinstellung, vergleichbar mit Andrew Desjardins oder Kölns James Sheppard." Also ein Leader. Zusammen mit dem emsigen Taylor Leier können diese Nachverpflichtungen das letzte Puzzle-Teil sein, um bis zum 7. Mai im Geschäft zu bleiben. An diesem Tag findet das letztmögliche Finalspiel im Modus "Best of three" statt. Das würde die unfreiwillig vor Fernsehern und den Livetickern ausharrende Fangemeinde für die entgangenen Abende vor Ort entschädigen.

In allen Fällen habe man vor Abschluss der Verträge mit dem Mannschaftsrat gesprochen, versicherte Alavaara. Denn das Team willigte, wie an allen Liga-Standorten in einem Akt der Solidarität, zweimal in Gehaltsverzichte ein, damit es überhaupt losgehen konnte. Ohne dass Details bekannt wurden, darf man davon ausgehen, dass das Interesse der Spieler an einer langen Spielzeit überwiegt – allein schon der Playoff-Prämien wegen. Der Klub kann auf seine Hauptsponsoren und Premium-Partner bauen, dazu leisten Dauerkartenkunden durch einen kompletten oder teilweisen Verzicht auf Rückerstattung ihren Beitrag. Zwei Anfragen der RNZ zum Umfang ließ der Klub allerdings unbeantwortet.

Warum setzt man in einer Saison mit zwangsläufig roten Zahlen nicht nur auf den Talentschuppen? Die U 23-Spieler haben nach der Rückkehr aus Heilbronn einen Schritt gemacht, daneben haben Jungadler wie Dziambor, Thiel und Ribarik während der vielen Absenzen im Januar einen ordentlichen Job gemacht. Auch sie haben zu 2,4 Punkten im Schnitt einen Betrag geleistet. Florian Elias (18) spielt im Vergleich zu ihnen schon eine Etage höher. In den kommenden Wochen mit 14 eng getakteten Süd-Nord-Vergleichen und maximal neun Play-off-Partien ist allerdings der Spagat zwischen Förderung und Überforderung zu bewältigen.

Letztmals verließen die Adler am 22. Januar bei der 1:2-Niederlage in Straubing ohne Ertrag das Eis. Das ist zehn Spiele her, das Punktekonto wurde seither um 27 Zähler angereichert. Man sieht sich am Samstag erneut am Pulverturm, auf Seiten der Adler wieder mit Stefan Loibl. Es ist davon auszugehen, dass sich die "Greifvögel" von den robusten Auftritten der Tigers nicht noch einmal beeindrucken lassen. Nach zwei wackligen Auftritten gegen Nürnberg hat Pavel Gross verdeutlicht, dass er sich sich jetzt Spiele ohne größere Ausschläge nach unten wünscht. Bisher konnten sich die Adler nach schludernden Sequenzen auf eines verlassen: Nehmen sie den Fuß wieder aufs Gaspedal, zwingen sie jeden Gegner in die Knie.

Samstag, 17.30 Uhr: Straubing Tigers – Adler Mannheim.