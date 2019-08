Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn der deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim in der vierten Woche seiner Saisonvorbereitung heute auf die Reise zu den ersten beiden Gruppenspielen der Champions-Hockey-League (CHL) aufbricht, hat er einen Experten für diesen Wettbewerb an Bord: Der neue Torhüter Johan Gustaffson aus Schweden holte mit den Frölunda Indians aus Göteborg gleich zweimal den Titel des noch jungen europäischen Klubwettbewerbs. Der 27-Jährige soll sich in Mannheim den Job im Tor, ähnlich wie im Vorjahr Chet Pickard, mit Routinier Dennis Endras (34) teilen.

Hintergrund Die Champions-Hockey-League (CHL): Gegründet 2012, reformiert 2017 mit Reduzierung von 48 auf 32 Teams aus 13 Nationen (außer KHL). Modus: 8 Vorrunden-Gruppen mit je 4 Mannschaften, Hin-und Rückspiele. Die zwei Gruppenbesten spielen ab dem Achtelfinale in Hin-und Rückspiel im K.O-System, Finale im Februar 2020. Deutsche Teilnehmer [+] Lesen Sie mehr Die Champions-Hockey-League (CHL): Gegründet 2012, reformiert 2017 mit Reduzierung von 48 auf 32 Teams aus 13 Nationen (außer KHL). Modus: 8 Vorrunden-Gruppen mit je 4 Mannschaften, Hin-und Rückspiele. Die zwei Gruppenbesten spielen ab dem Achtelfinale in Hin-und Rückspiel im K.O-System, Finale im Februar 2020. Deutsche Teilnehmer 19/20: Adler Mannheim, EHC München , Augsburger Panther. Titelverteidiger: Frölunda Indians Göteborg (Finale 3:1 gegen EHC München). Preisgeld: Gesamtsumme 2,34 Mio. Euro. In der Gruppenphase 30.000 Euro Reisekostenzuschuss pro Klub, für den Sieger 425.000 Euro Adler-Termine: 30.8. bei Wien Capitals (19.30 Uhr), 1.9. bei GKS Tychy (17 Uhr), 6.9. gegen Tychy (19.30 Uhr), 8.9. gegen Wien (16 Uhr), 8.10. bei Djurgaarden Stockholm (19 Uhr), 15.10. gegen Stockholm (19.30 Uhr). Fernsehen: Sport 1 überträgt am Freitag (ab 19.25 Uhr) live aus Wien. (RK)

Dieses Modell kennt Gustafsson aus Frölunda, wo er mit Johan Mattson ein gut funktionierendes Torhüter-Duo bildete, bis hin zur diesjährigen Meisterschaft. "Ich denke, davon profitiert jede Seite. Wir Keeper pushen uns und das Team kann sich auf einen starken Rückhalt verlassen", freut sich Gustafsson auf einen fairen Konkurrenzkampf. Wie klein die Eishockey-Welt ist, wird daran deutlich, dass sich der Schwede und Endras schon einmal über den Weg liefen - 2011 beim Camp der Minnesota Wild. Beide schaffen den Sprung in die NHL nicht, Gustafsson kehrte nach Schweden zurück, Endras ging nach einem Intermezzo beim AHL-Klub Houston Aeros für ein halbes Jahr zu IFK Helsinki, bevor er 2012 als würdiger Nachfolger von Freddy Brathwaite in der Kurpfalz zur Nummer eins wurde. Der im Stil gegenüber Endras sehr unterschiedlich auftretende Schwede unterschrieb erst mal für ein Jahr bei den Adlern. Nach den Testspielen in der Schweiz hob er bei seinem neuen Team "eine Siegermentalität" hervor. Er selbst schwört schon immer auf eine Torhütermaske, die ein Pinguin ziert: "Klar behalte ich diese Macke in Deutschland bei, ich habe vor einigen Wochen meine Maske mit dem neuen Design bekommen. Ich will nicht zu viel verraten, aber sie macht schon was her. Der Pinguin gehört zu mir einfach dazu."

Auch wenn sich Pavel Gross nicht in die Karten schauen lässt, ist morgen beim österreichischen Vizemeister Wien Capitals (19.30 Uhr, live in Sport1) mit Gustaffsons Einsatz zu rechnen. Wer von den zuletzt angeschlagenen Spielern einsatzbereit ist, entscheidet sich wohl erst nach dem Freitagvormittag-Training vor Ort in der "Erste Bank-Arena" im 22. Wiener Gemeindebezirk Kagran (Donaustadt). Allerdings wird Thomas Larkin aufgrund einer Vier-Spiele-Sperre nach seiner Attacke an Daniel Paille in Gävle (Schweden) aus dem November 2017 fehlen.

"Wir haben drei unterschiedlich geprägte Gegner in unserer Gruppe, die Spiele werden unterschiedlich verlaufen, aber alle auf hohem Niveau stattfinden", ist sich Teamsenior Marcel Goc (36) sicher. Die Wien Capitals aus der oft abschätzig als "Operetten-Liga" bezeichneten EBEL - so der Name für die höchste österreichische Spielklasse -haben vor einer Woche die Eisbären Berlin mit 8:3 aus der Halle geschossen. "Und über GKS Tychy wissen wir ehrlich gesagt nicht allzu viel", sieht Pavel Gross der Partie beim polnischen Meister am Sonntag entgegen.

Wo Trainer kanadischer Prägung mit dem Hinweis auf harte Trainingstage und den Testspielcharakter gern mal drüber hinweggehen, hakt Pavel Gross vehement nach. Der Auftritt seiner Mannschaft bei der CHL-Generalprobe (1:4 gegen Sparta Prag) hatte Redebedarf zur Folge. Unmittelbar nach Spielende noch in der Heilbronner Kabine. "Ich will keine Tragödie daraus machen, aber mir haben einige Dinge gar nicht gefallen", sprach Gross Schwachpunkte in der Defensive und der Einstellung an: "Wir haben eine gute Mannschaft, aber nur wenn Laufbereitschaft und Kampf stimmen."

Zur Optimierung der Reisezeit konnte Teammanager Youri Ziffzer für Samstag einen Flug von Wien nach Krakau ausfindig machen. Von dort sind es mit dem Bus noch 85 Kilometer zum Spielort nach Tychy, einer 128.000 Einwohner-Stadt südlich von Kattowitz.