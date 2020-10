Mannheim. (dpa/lsw) Aufgrund des zum zweiten Mal verschobenen Saisonstarts in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim Stürmer Ben Smith nach Schweden verliehen. Der 32-jährige US-Amerikaner wird für die kommenden sieben Wochen für Rögle BK spielen. Wie der achtmalige deutsche Eishockey-Meister am Dienstag mitteilte, könnte Smith für den Fall der Teilnahme an der Champions Hockey League Mitte November zurückgeholt werden. Der Start der DEL ist noch ungewiss.