Ingolstadt. (lyd) In ihrem vierten Saisonspiel konnten die Mannheimer Adler ihre Siegesserie gegen den ERC Ingolstadt fortsetzen. Die Mannschaften trennten sich am Montagabend mit 2:3.

Am Anfang sah es noch gut aus für die Mannheimer: Nach sechs Minuten traf Joonas Lentvuori zum 0:1. Zehn Minuten später baute David Wolf die Führung der Adler zum 0:2 aus.

Doch die Ingolstadter holten schnell auf. Bereits eine Minuten später verkürzte Wayne Simpson den Rückstand auf 1:2. Kurz vor Ende des zweiten Drittels glich Tim Wohlgemuth zum 2:2 aus.

Am ausgeglichenen Spielstand änderte auch die fünf Minuten Overtime nichts. Im Penalty-Schießen holte schließlich Nicolas Krämmer den Sieg für die Adler und damit zwei Punkte nach Mannheim. Am Donnerstag treffen die Adler in der SAP-Arena auf Schwenningen.