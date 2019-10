Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach anfänglichen Problemen haben die Adler Mannheim am achten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Wolfsburg Grizzlys mit einem 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)-Sieg keine Zweifel aufkommen lassen.

Trainer Pavel Gross konnte erstmals auf Markus Eisenschmid zurückgreifen, der nach einem Labrumriss an der Schulter bei der WM im Mai ein Comeback gab. Der Rechtsschütze nahm die Position von Brent Raedeke (Nasenverletzung) als linker Flügel in der dritten Reihe ein und wertete die Formation mit Rendulic und Järvinen auf. Der Allgäuer war prompt am Führungstreffer beteiligt, den Borna Rendulic kurz nach Antritt einer Strafzeit wegen Spielverzögerung in der dritten Minute erzielte.

Das Powerplay-Manko des Meisters im Mittwoch-Spiel in Düsseldorf, wo die Adler trotz zwölf Minuten numerischen Vorteils erfolglos angerannt waren, war schnell getilgt und zeigte sich auch im weiteren Verlauf mit größerer Zielstrebigkeit. Was blieb, war die Anfälligkeit im Unterzahlspiel. Die jahrelange Stärke der Mannheimer entwickelt sich offenbar zum Problem, die Grizzlys nutzten dies zu einer 1:2-Pausenführung. Auffällig, dass die „Box“ nach verlorenem Defensivbully unter Druck geriet. Beim 1:1 durch Fauser (9.) bekamen die vier Blau-Weiß-Roten über 1:58 Minuten die Scheibe nicht geklärt. Und Bergmans Schlagschuss zappelte schon acht Sekunden nach Beginn der Wolfsburger Überzahl im Netz von Dennis Endras.

Das ließ David Wolf gegen die „Wölfe“ nicht lange auf sich sitzen. Der Sturmtank aus der Gartenstadt schlenzte zu Beginn des Mittelabschnitts (21.) die Scheibe unter die Latte von Torhüter Brückmann. Nach Ablauf von zwei kurz hintereinander ausgesprochenen Strafzeiten fälschte Andrew Desjardins einen Katic-Schuss zum 3:2 ab (27.), womit sich die Überlegenheit auf dem Anzeigewürfel niederschlug. Wenngleich die Schiedsrichter den Videobeweis zu Rate zogen, an dem Führungstreffer gab es nichts zu mäkeln.

Nach dem vierten Treffer durfte sich Eisenschmid fragen lassen, ob es ein schöneres Tor anlässlich seines Comebacks geben könne. Sein Schuss aus einem 90-Grad-Winkel schlug in der entfernten Torecke ein (37.).

Das Aufbäumen der trotz der Absenz von fünf Stammkräften gefälligen Grizzlys beendete Desjardins (52.) mit seinem zweiten Tor. Danach machte Endras Platz für Johan Gustafsson, offenbar hatte sich der Goalie beim Körperkontakt mit einem Gegenspieler leicht verletzt. Letztlich gab es für die VW-Städter außer Blumen keine Geschenke, nachdem Adler-Geschäftsführer Matthias Binder vor dem ersten Bully den Adler-Meisterspielern der vergangenen Saison, Chet Pickard und Garrett Festerling, jetzt im Trikot der Gäste, Sträuße überreicht hatte. Beide waren bei der Banner-Zeremonie Anfang September verhindert.

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 5:2 (1:2, 3:0, 1:0), Tore: 1:0 Rendulic (3.), 1:1 Fauser (9.), 1:2 Bergman (20.), 2:2 Wolf (21.), 3:2 Desjardins (27.), 4:2 Eisenschmid (37.), 5:2 Desjardins (52.); Schiedsrichter: Wiegand (Schweiz), Hoppe (Bad Nauheim); Strafminuten: 6/12; Zuschauer: 10 992.