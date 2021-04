Mannheim. (RK) Aufgrund des neuen Formats "Best-of-three" benötigen die acht Playoff-Teilnehmer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durchgehend nicht mehr vier, sondern nur noch zwei Siege, um eine Serie für sich zu entscheiden. Die Adler Mannheim haben bei der Ermittlung des 100.

Deutschen Eishockey-Meisters somit die Chance, mit sechs Siegen ihren 2019 errungenen achten Titel zu verteidigen, nachdem 2020 aufgrund des Abbruchs der Saison im März kein Meister ermittelt worden war. Als gruppenübergreifend bestes Team haben die "Greifvögel" in allen Runden im Falle eines dritten Spiels Heimrecht.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die DEL zur Sicherstellung des Spielbetriebs weitere Sonderregelungen beschlossen. Um an den Playoffs teilnehmen zu können, mussten die sportlich qualifizierten Teams bis zum gestrigen Sonntag um 11 Uhr nachweisen, dass sie auf jeden Fall zum zweiten Spieltag der Viertelfinals spielfähig sind (mindestens 10 Feldspieler plus 1 Torhüter). Dies wurde von allen Klubs bestätigt.

Eine Nachrück-Regelung hätte es im Übrigen nur für das Viertelfinale gegeben, danach nicht mehr. Sollte ein Team aufgrund von Covid-19-Erkrankungen sowie einer behördlich angeordneten Quarantäne zu einem Playoff-Spiel nicht antreten können, wird zunächst lediglich das betroffene Spiel als verloren gewertet, nicht die gesamte Playoff-Serie.

Bereits in der Hauptrunde musste aufgrund des nicht mehr nachholbaren Spiels der Straubing Tigers gegen Iserlohn die Quotienten-Regelung herangezogen werden. Zum Leidwesen der Schwenninger Wild Wings, die gestern trotz eines Zählers mehr als Straubing einen um 0,011 (!) schlechteren Punkte-Durchschnitt aufwiesen, weshalb es am Dienstag nicht zum erwarteten Landesderby der "Wilden Schwäne" in Mannheim kommt.

Endet ein Playoff-Spiel nach der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird. Sämtliche Disziplinarstrafen aus der Hauptrunde werden zum Start der Playoffs gelöscht. In den Playoffs ist ein Spieler nach seiner zweiten Disziplinarstrafe für eine Partie gesperrt.

Playoff-Termine, Viertelfinale, Dienstag, 20. April, 18.30 Uhr: Adler Mannheim – Straubing Tigers; Donnerstag, 22. April, 19.30 Uhr: Straubing – Adler; Samstag, 24. April, 17.30 Uhr (falls erforderlich): Adler – Straubing; Halbfinale: 26./28./30. April; Finale: 2./5./7. Mai.