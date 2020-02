Von Rainer Kundel

Berlin. Die Medienlandschaft in der Hauptstadt sprach vor dem Duell der DEL-Rekordmeister (jeweils sieben Titel) von einem "besonderen Spiel" für die Eisbären Berlin. Ähnlich wie in der Kurpfalz dienen Partien zwischen den jahrelangen Rivalen als Ersatz für das schon seit 2002 entfallene Derby der Eisbären gegen den im Westen der Stadt beheimateten BSC Preußen. So war es nicht verwunderlich, dass drei Wochen vor Ende der Hauptrunde die Arena am Ostbahnhof ausverkauft meldete, auch dank der mehr als tausend Sympathisanten der Adler Mannheim, die am frühen Morgen mit einem Sonderzug angereist waren.

Defensive zu sorglos

Wenn man die gegenseitige Anfeuerung auf den Rängen zum Maßstab nimmt, dann war der äußere Rahmen bei der 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung des amtierenden Meisters schon playoffreif.

"Ich hoffe auf eine verbissene Partie mit viel Emotionen", sagte Sven Felski (45) bei Magenta Sport. Die Ikone der Eisbären, auch der "Bürgermeister von Hohenschönhausen" genannt, sah ein hochklassiges Spiel, bei dem die Adler einige Situationen in der Defensive zu sorglos angingen, was schon für das Remis nach regulärer Spielzeit ausschlaggebend war. Mit Gustafsson im Tor und Möser für den gesundheitlich angeschlagenen Huhtala – Raedeke rückte für den Finnen in die zweite Reihe – hatten die Gross-Schützlinge zunächst deutliche Vorteile. Eine Vier-Minuten-Überzahl (hoher Stock von Ortega gegen Klos) spielten sie geduldig aus, bis Borna Rendulic im linken Bullykreis eine ideale Schussposition fand und Pogge per Direktabnahme zum 0:1 (13. Minute) überwand.

Die Führung währte nur gut eine Minute, weil Olver mit der ersten Chance für die Eisbären ausglich – vorausgegangen war ein Scheibenverlust von Stützle in der neutralen Zone. Durch zwei Überzahlspiele vor und nach der ersten Pause zogen die Hausherren das Momentum an sich und hatten durch Noebels und Pföderl die Führung auf der Kelle.

Nach dem Seitenwechsel schockte Rendulic die stürmischen Berliner mit dem 1:2 (24.). Hungerecker legte die Scheibe quer, der Kroate traf zum 25. Mal in dieser Saison – wieder mit einem Direktschuss. Gegen die manchmal etwas poröse Defensive fand der bullige Labrie beim 2:2 die Lücke schneller als Akdag. Zwei vergebene Chancen nach Breaks von Rendulic und Stützle rächten sich, weil Ortega (31.) unmittelbar vor dem Torkreis in Aktion trat, Lehtivuori anschoss, von dem der Puck über die Linie ging.

Der von den Blau-Weiß-Roten weitgehende dominierte Schlussabschnitt brachte den verdienten Ausgleich, als der Schlagschuss von Matthias Plachta im Powerplay zum 3:3 ins Netz rauschte (51.). Kurz darauf rasierte ein gewaltiger Schuss von Rendulic die Torlatte. Während der Arm der Schiedsrichter bei einem Solo von Stützle unten blieb (55.), ahndete der "Streifendienst" eine ähnliche Situation in der Verlängerung mit einer Strafe gegen Rendulic. Den Vorteil nutzte Ortega zur Entscheidung. "Wir sind nach dem Rückstand gut zurück gekommen, den Punkt nehmen wir gern mit und bereiten uns auf das Heimspiel gegen München vor", befand Sinan Akdag. Das Duell des Zweiten gegen den Tabellenführer steigt am Dienstag um 19.30 Uhr in der SAP Arena.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:3 n.V. (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Tore: 0:1 Rendulic (13.), 1:1 Olver (14.), 1:2 Rendulic (24.), 2:2 Labrie (28.), 3:2 Ortega (31.), 3:3 Plachta (51.), 4:3 Ortega (63.)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Schrader (Bochum)

Strafminuten: 10/8

Zuschauer: 14200 (ausverkauft)