Von Rainer Kundel

Köln. Die Adler Mannheim wurden auch bei den Kölner Haien ihrer Spitzenposition gerecht und haben mit einem verdienten 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)-Sieg den achtfachen Meister geradezu „filetiert“. Trainer Pavel Gross nahm in der Domstadt leichte Veränderungen vor. Seider rückte als siebter Verteidiger ins Team, dafür spielte Möser für Brune im Angriff, wo Krämmer die Reihe mit Desjardins und Wolf komplettierte.

Zunächst erlebten die Zuschauer von Telekom Sport eine Premiere: Der frühere Mannheimer- und NHL-Stürmer Jochen Hecht gab seinen Einstand als Co-Kommentator des DEL-Medienpartners, der seine Kooperation mit der Liga gestern um vier Jahre verlängerte. Kaum vom Eis auf dem Reporterplatz angekommen, sah der 41Jährige die schnelle Führung seines ehemaligen Klubs, für den er auch den Job des „Spiele-Beobachters Inland“ wahrnimmt. Die Uhr hatte noch keine zwei Umdrehungen gemacht, als Garrett Festerling aus zentraler Position nach Kolarik-Zuspiel unter die Latte traf. Ende des ersten Drittels erhöhten die Blau-Weiß-Roten durch ein Powerplaytor von Markus Eisenschmid (20.) auf 2:0. Dabei lief die Scheibe über Katic und Kolarik wie am Schnürchen auf den Schläger des schussgewaltigen Rechtsschützen.

„Wir werden uns anders präsentieren“, gab Köln-Trainer Peter Draisaitl nach der Sonntag-Pleite seiner Mannschaft gegen Berlin (2:5) als Parole aus. Der ehemalige Mannheimer nahm zuletzt seine Spieler erstmals öffentlich nicht mehr in Schutz. Dennoch traute Hecht dem Braten noch nicht. „Ich erwarte, dass Köln mit noch mehr Druck aus der Kabine kommt“ – mit dieser Prognose lag der Neuling am Mikrofon reichlich daneben. Die Adler, immer einen Schritt schneller und zweikampfstärker, sorgten mit dem 3:0 durch Ben Smith (25.) dafür, dass es in der spärlich besuchten Arena an der Deutzer Messe mucksmäuschenstill wurde.

Festerling, Hungerecker und Reul (Pfosten) hatten kurz vor und nach der zweiten Pause weitere Treffer auf der Kelle, bevor Phil Hungerecker (42.) erneut in Überzahl traf. Kurz bevor Schütz (Überzahl) während einer Phase des Kölner Aufbäumens verkürzte (46.), kam etwas mehr Arbeit auf Endras zu. Mit dem fünften Treffer von Chad Kolarik (53.) auf Vorarbeit des herausragenden Mark Katic waren die drei Zähler aber endgültig eingetütet.

Das Debakel für die Haie hätte leicht noch schlimmer ausfallen können, aber Akdags Schuss rasierte ebenfalls das Metall. „Wir haben nach leichten Anfangsproblemen schlau gespielt und im richtigen Moment getroffen“, freute sich David Wolf.

Kölner Haie - Adler Mannheim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2); Tore: 0:1 Festerling (2.), 0:2 Eisenschmid (20.), 0:3 Smith (25.), 0:4 Hungerecker (42.), 1:4 Schütz (46.), 1:5 Kolarik (53.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Schrader (Bochum); Strafminuten: 10/10; Zuschauer: 8256.