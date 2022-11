Von Philipp Weber

Weinheim. Der Biergenuss in Weinheim setzt ganz oben an. Genauer: unter dem Dach der "Woinemer Hausbrauerei". Anfang 2019 ist hier das neue Sudhaus in Betrieb gegangen. Eine grundlegende Sanierung des Gebäudes in der Friedrichstraße hat dazu geführt, dass aus einem früheren Tonstudio und Lagerräumen das Herz der Brauerei wurde. Rund 25 Teilnehmer folgen