Denn am Sportplatz vorbei ging es dann durch das Glashüttental in Richtung Tanzplatz und zum nächsten Orientierungspunkt Münchelhütte. "Zuvor gebe es eine kurze Schleife ...

Nur wenige Sekunden langsamer überquerte Markus Gahn vom "Runners Workout" aus Neckargemünd die Ziellinie. Vom Neckar über das Steinachtal zum zweiten Mal in den Odenwaldort gekommen, empfand er die "schöne Strecke" wiederum für sich persönlich als das "größtes Highlight". Ähnlich kam auch die schnellste Frau, die für die MTG Mannheim/Triathlon/Neckarau "Parkrunde" startende Maja Hornig, ins Schwärmen. Sie führte den neunköpfigen Damentross an.

So startete Emeric Louvel als Halbmarathonsieger erstmals im Luftkurort und wähnte sich trotz seiner Siegerzeit von etwas mehr als 1,22 Stunden wie im Urlaub. Der 27-jährige Franzose kam extra mit Freundin Perrine Tessier, die die Zehn-Kilometer-Distanz absolvierte, aus Speyer in den Odenwald. Beide betrachteten deshalb die Jagd durch Feld und Flur als "idealen Sonntagstermin bei herrlichem Sonnenschein und schattigem Wald".

Inzwischen gehört das sportive Ereignis zu den angesagtesten Terminen in der Region. Wen wundert’s, dass sich nach Corona-Pause rund 210 Teilnehmer auf den Weg machten, um in herrlichster Natur die verschiedensten Angebote wahrzunehmen. Ob über 6,4 Kilometer, nicht zu unterschätzende Zehn-Kilometer-Distanz für Läufer und Walker oder den über 21 Kilometer langen Halbmarathon als Königsdisziplin: Jeder zeigte sich begeistert von der beschaulichen Landschaft und den schönen Waldwegen.

Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Zum 20. Mal startete mittlerweile die örtliche Turn- und Sportgemeinde (TSG) am Sonntag zusammen mit der Kommune ihren Kerwelauf. "Die Initiative geht auf Hans Discher sowie auf den früheren Bürgermeister Hans Zellner anno 2000 zurück, zumal der damalige Rathauschef bei uns im Verein dann eigens eine Leichtathletikabteilung gründete", erzählte TSG-Vorsitzender Klaus Höhr der RNZ von den Anfängen.

Um die Zeit ging es weniger Hans Heid, der als über 70-Jähriger für die Alumni des Heidelberger Deutschen Krebsforschungzentrums (DKFZ) startete. Er kam mit einer nicht zu verachtenden Zeit von 2:27 Stunden als Vorletzter zum Zielort bei der Odenwaldhalle und kannte die Strecke fast auswendig, die vom "Prinzensitz" aus weiter zur 440 Meter hohen Sitzbuch-Hütte oberhalb des Peterstaler Sportplatzes führte. Dort konnte er sich verpflegen. "Mittlerweile haben die Teilnehmer rund sechs Kilometer hinter sich gebracht", wusste dazu Höhr.

Denn am Sportplatz vorbei ging es dann durch das Glashüttental in Richtung Tanzplatz und zum nächsten Orientierungspunkt Münchelhütte. "Zuvor gebe es eine kurze Schleife zum Wendepunkt westlich des Ochsenlagers, danach über Vogelbeerstraße zurück zur Sitzbuchhütte, Prinzensitz und Lindenhütte, erläuterte Höhr die Strecke. Gerade "die Ziegelhäuser Seite" hätte es ihm angetan. Morgens um 4 Uhr sei er dort gewesen, habe mit Passierbändern und Sägemehl die Strecke markiert und dabei den "fantastischen Sonnenaufgang bei ganz wenig Wild" genossen, so sein Eindruck.

Die Sonnenstrahlen interessierten weniger später den Sieger des Zehn-Kilometer-Laufes, Steffen Hahn vom LSV Ladenburg. Der Lehrer an der Mannheimer Wallstadt-Schule konnte zum vierten Mal auf dieser Strecke brillieren, während Luise Dobmeier vom TSV Rot die Frauenriege anführte. Von einem solchen Pensum konnte Altersathlet Peter Kümmerling als Walker nur träumen, der hinter Stephan Öhler vom Sport-Walken Karlsruhe und der "Schönwetter-Walkerin" Eva Servatius bei den Frauen noch einen respektablen sechsten Platz belegte.

Mit Bravour bewältigte übrigens der neue Bürgermeister Tobias Dangel sämtliche Ehrungen bei den Teilnehmern, unterstützt von TSG-Chef Höhr. Die Schriesheimer Weinkönigin Ann-Katrin Haas konnte den beiden Wilhelmsfeldern dagegen nicht wie geplant zur Seite stehen. Der junge Eppinger Student Elias Freier freute sich freilich dennoch über seinen Sieg beim 6,4-Kilometer-Laufes. Er lief wie Mittelstrecken-Ass Anna Schulz-Coulon von der TSG 78 Heidelberg bei den Frauen als Erster über die Ziellinie.

"Jeder konnte sich dabei in der beschaulichen Landschaft und den unberührten Waldgefilden, die bis in den Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen reichen, so richtig austoben", meinte TSG-Vorsitzender Höhr am Ende des vollzogenen Siegerspektakels zufrieden.