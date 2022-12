Wiesloch. (seb) Mit Feuereifer wurde gefräst, gedreht, gebohrt, gefeilt und montiert, viel fachliche Kompetenz, Präzision und Teamarbeit mussten unter Beweis gestellt werden. Der Lohn: der zweite Platz in der deutschen Rangfolge.

Die Hubert-Sternberg-Berufsschule in Wiesloch hat wieder am deutsch-chinesischen Kompetenz-Wettbewerb "Taicang Cup" teilgenommen – per Internet, mit Videoübertragung nach Taicang. Die Stadt liegt in der Provinz Jiangsu am Ufer des Jangtsekiang. Gerade durch seine Nähe zur größten Stadt Chinas, Shanghai, und seine guten Infrastruktur ist es ein besonderes Beispiel der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit geworden. Seit 1993 haben sich dort im "German Industrial Park" 450 deutsche, meist mittelständige Unternehmen niedergelassen.

Die Hubert-Sternberg-Schule trat mit zwei Teams zum Wettbewerb an. Team 1 bestand aus Philipp Kroh und Rouven Bagusche, Auszubildende der Heidelberger Druckmaschinen AG, und Team 2, das waren Luka Bürckel und Lucas Herner, Azubis von Rheinmetall. Als Wettbewerbsaufsicht und Prüfer standen Frank Kleinbongardt, technischer Lehrer, und Stefan Treffinger, Fachtheorielehrer zur Verfügung. Weiterhin aus Deutschland dabei waren zwei Teams von Mubea in Attendorn nahe Köln und mit einem Team die Firma Häring aus dem Schwarzwald.

In sechs Stunden mussten die Sternberg-Schüler verschiedene Bauteile einer Bohrvorrichtung herstellen, montieren und funktionsgerecht aufbauen, anschließend galt es, alles durch eine pneumatische Steuerung zu erweitern. Unter den fachmännischen Augen von Werkstattleiter Frank Kleinbongardt gingen die Wieslocher Teams ans Werk. "Bei Aufbau und Funktionsprüfung der Steuerung war viel Fingerspitzengefühl für die Einstellungen und die pneumatische Schaltung notwendig", resümierte Fachlehrer Treffinger.

Um die Funktionsfähigkeit zu beweisen, mussten zum Schluss Werkstücke maßgenau auf der neuen Bohrvorrichtung gebohrt werden, was bei beiden Sternberg-Teams sehr gut funktionierte – daher die gute Platzierung.

Die Sternberg-Schule pflegt damit auch weiter eine nunmehr elfjährige Tradition: So lange besteht die Partnerschaft mit der "Jiangsu Taicang Secondary Vocational School", einer Berufsschule mit ebenfalls technischem Profil und ähnlichen Ausbildungsberufen. Seit 2019 besteht eine kommunale Partnerschaft zwischen der Stadt Taicang und dem Rhein-Neckar-Kreis.

Im selben Jahr fand zum ersten Mal der deutsch-chinesische Wettbewerb in der dualen Ausbildung in Taicang statt – über 100 Teams mit Industriemechanikern, Werkzeugmechanikern, CNC-Zerspanern und Mechatronikern. Live mit dabei die Hubert-Sternberg-Schule mit drei Teams mit je zwei Auszubildenden – für alle ein unvergessliches Erlebnis.