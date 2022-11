Von Hans-Joachim Of

Wiesloch. "Ein Abend mit Cheap Purple ist ein Trip in einer Zeitmaschine, die bis in die 70er Jahre zurückreist und am Ende wieder in der rockigen Gegenwart landet", heißt es in der Bandinfo. Treffender kann man die Performance einer famos aufspielenden "Deep Purple"-Tribute-Formation nicht beschreiben. Tatsache ist: Wo andere Coverbands aufhören,