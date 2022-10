Nein, auch Musiker müssen eine Grundausbildung absolvieren, und zwar als Musiker beim Sanitätsdienst der Bundeswehr. Diese hatte es in sich, aber es waren sehr interessante Erfahrungen und man ist dadurch auch mit Soldaten der "normalen" Truppe in Kontakt gekommen. Einiges konnte ich dann bei den coronabedingten Einsätzen im Rahmen der Amtshilfe auch im Altersheim ...

Über den Dirigenten der Stadtkapelle, Harald Weber, selbst ehemaliger Militärmusiker an der Trompete beim Heeresmusikkorps Ulm, und die Konzerte der Bundeswehrorchester bin ich mit der Militärmusik in Kontakt gekommen. Nach einem Praktikum beim Heeresmusikkorps Ulm habe ich mich dann entschieden, mich für den FWD zu bewerben.

Wiesloch. Das Musikkorps der Bundeswehr ist am Mittwochabend auf Einladung der Stadtkapelle Wiesloch zu Gast im Palatin. Die Konzerte des Musikkorps sind vielerorts längst fester Bestandteil des Kulturkalenders und eine außergewöhnliche Gelegenheit, hochkarätige Blasmusik zu erleben. Als musikalisches Aushängeschild der Bundeswehr ist sein Auftrag beim protokollarischen Ehrendienst und als repräsentatives Konzertorchester im In- und Ausland auf höchstem Niveau zu wirken. In Wiesloch kommt der Erlös des Konzerts der Jugendarbeit der Stadtkapelle zu Gute.

Von Julian Wieditz

Wiesloch. Das Musikkorps der Bundeswehr ist am Mittwochabend auf Einladung der Stadtkapelle Wiesloch zu Gast im Palatin. Die Konzerte des Musikkorps sind vielerorts längst fester Bestandteil des Kulturkalenders und eine außergewöhnliche Gelegenheit, hochkarätige Blasmusik zu erleben. Als musikalisches Aushängeschild der Bundeswehr ist sein Auftrag beim protokollarischen Ehrendienst und als repräsentatives Konzertorchester im In- und Ausland auf höchstem Niveau zu wirken. In Wiesloch kommt der Erlös des Konzerts der Jugendarbeit der Stadtkapelle zu Gute.

Max Förderer, aktives Mitglied der Stadtkapelle Wiesloch, durfte in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen im Militärmusikdienst der Bundeswehr als Freiwilliger Wehrdienstleistender (FWD) sammeln. Im RNZ-Gespräch berichtet er von seinen Erfahrungen.

Herr Förderer, wie kamen Sie auf die Idee, nach dem Abitur erst einmal als Tubist zur Bundeswehr zu gehen?

Über den Dirigenten der Stadtkapelle, Harald Weber, selbst ehemaliger Militärmusiker an der Trompete beim Heeresmusikkorps Ulm, und die Konzerte der Bundeswehrorchester bin ich mit der Militärmusik in Kontakt gekommen. Nach einem Praktikum beim Heeresmusikkorps Ulm habe ich mich dann entschieden, mich für den FWD zu bewerben.

Welche Aufnahmekriterien mussten Sie erfüllen?

Für das Musikkorps musste ich eine musikalische Aufnahmeprüfung auf D3- Niveau bestehen. Parallel dazu durchlief ich den ganz normalen Musterungsprozess der Bundeswehr.

Ging es dann gleich musikalisch los?

Nein, auch Musiker müssen eine Grundausbildung absolvieren, und zwar als Musiker beim Sanitätsdienst der Bundeswehr. Diese hatte es in sich, aber es waren sehr interessante Erfahrungen und man ist dadurch auch mit Soldaten der "normalen" Truppe in Kontakt gekommen. Einiges konnte ich dann bei den coronabedingten Einsätzen im Rahmen der Amtshilfe auch im Altersheim als Tester oder im Gesundheitsamt als Nachverfolger anwenden. Und auch das waren interessante Erfahrungen für mich. Nach den Lockerungen besonders auch für Blasmusiker konnten wir endlich wieder proben und auftreten.

Was hat Sie im Alltag als Berufsmusiker bei der Bundeswehr erwartet?

Der Alltag war sehr abwechslungsreich. Vormittags wurde viel geprobt, nachmittags hatte man freie Zeit. Die musste man aber eigenverantwortlich zum Üben nutzen, denn die Konzertprogramme mussten sitzen. Dazwischen lagen immer wieder Konzert- und Appelltermine. Das waren tolle und spannende Erlebnisse, bei denen man aber unter Umständen lange Dienstzeiten hatte.

Wie war es dann, als Musiker im Orchester unter lauter Profis auf der Bühne zu sitzen oder Appelle zu spielen? Gab es ein persönliches Highlight?

Am Anfang hatte ich etwas Respekt, aber es ist toll, bei einem Orchester mit solch gutem Ruf mitspielen zu dürfen. Es war erst einmal gar nicht so einfach, das hohe Niveau mitzuhalten. Aber nach ein paar Wochen und guter Betreuung durch die Registerkollegen habe ich mich gut eingefunden. Meine Highlights waren ganz klar das Konzert in Wiesloch, der Große Zapfenstreich in Ulm und die Reise zum "Eksjö International Tattoo" in Schweden im vergangenen Juli.

Die Reise nach Schweden war gleichzeitig der Abschluss Ihrer Dienstzeit. Welche Möglichkeiten hätte man denn bei der Bundeswehr über den freiwilligen Wehrdienst hinaus auch als Musiker?

Neben den FWD’lern sind in den Orchestern eigentlich nur studierte Musiker, die entweder über das Ausbildungsmusikkorps an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf oder an einer zivilen Universität ihr Instrument studiert haben. Dafür muss man sich als Soldat auf Zeit verpflichten. Nach dem Studium wird man dann in einem der 14 Musikkorps eingesetzt.

Sie haben aber einen anderen Weg gewählt...

Ja, ich bin Ende Juli aus der Bundeswehr ausgeschieden und mache gerade ein klassisches Duales Studium in "International Business". Meine Schule ist in Mannheim, die Firma, bei der ich arbeite, in Wiesbaden.

Aber der Musik bleiben Sie treu?

Ganz sicher. Ich spiele weiter in der Stadtkapelle Wiesloch und im Verbandsjugendorchester Rhein-Neckar, nutze das Netzwerk, das ich schon aufgebaut habe, und knüpfe neue Kontakte, in Wiesbaden zum Beispiel zur "Hessischen Brassband".

Worauf freuen Sie sich bei dem Konzert am kommenden Mittwoch besonders?

Auf die hochkarätige und namhafte Besetzung, den neuen Dirigenten Oberstleutnant Christian Weiper, der früher ja auch schon Chef beim Heeresmusikkorps in Ulm war, und das wirklich abwechslungsreiche Programm. Von einigen Komponisten habe ich schon Stücke gespielt – und zwar in Ulm wie auch bei der Stadtkapelle – aber die Stücke an sich sind mir alle neu.

Info: Für das Konzert am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Palatin gibt es noch Karten: Sie können im Vorverkauf online über die Internetseite www.stadtkapelle-wiesloch.de oder bei Bücher Dörner, Hauptstraße 84 in Wiesloch, erworben werden. Außerdem gibt es am Mittwoch eine Abendkasse.