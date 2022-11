Wiesloch. (tt) Weil ein 34-Jähriger am vergangenen Samstag zwei Polizeibeamte beleidigt und verletzt sowie einen Wirt geschlagen haben soll, erließ das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, soll der Mann am 19. November gegen 22 Uhr in einer Gaststätte in der Wieslocher Innenstadt zunächst andere Gäste belästigt haben. Nachdem er deswegen von dem Gastwirt des Lokals verwiesen wurden, soll er dem Wirt vor der Tür aus Wut mit der Faust zwei Schläge ins Gesicht versetzt haben. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht.

"Nachdem die verständigte Polizei eingetroffen war und die Personalien des Tatverdächtigen erheben wollte, soll der 34-Jährige den Polizeibeamten gedroht und sie beleidigt haben", heißt es in der Mitteilung. Daraufhin sei er in Gewahrsam genommen worden. Bevor der 34-Jährige in eine Zelle gebracht werden konnte, soll er jedoch noch gegen das Bein einer Polizeibeamtin getreten und in der Zelle wild um sich geschlagen haben, so die Mitteilung.

Durch die Angriffe des Mannes sollen die Beamten verletzt worden sein, konnten aber ihren Dienst zu Ende führen. Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde der Tatverdächtige am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts unter anderem des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der Beleidigung gegen ihn. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.