Wiesloch. (hds) Es war das Finale der "Klappstuhl-Konzerte" und noch bevor die ersten Töne der "Slowhands" am Otmar-Alt-Brunnen erklangen, gab es frohe Kunde. "Wir werden diese Reihe auch im kommenden Jahr unterstützen", kündigte Matthias Haberbosch, der Leiter der Wieslocher Sparkassen-Filiale, bei der Begrüßung an. Das Geldinstitut hatte insgesamt 2000 Euro für die vier Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Dies soll auch 2023 so sein.

Die Konzertreihe erfreute sich dieses Jahr großer Beliebtheit, auch beim Finale hatten sich wieder rund 130 Besucherinnen und Besucher eingefunden. Das Konzert selbst war witterungsbedingt vor einigen Wochen verschoben worden.

Gleich zu Beginn jedoch gab es bei gutem Wetter eine kleine Hiobsbotschaft. Die Band, eigentlich als Trio mit Holger Zuber, Jürgen Walther und Gregor Weisbarth musikalisch unterwegs, musste auf Letzteren krankheitsbedingt verzichten. Aus dem Trio wurde zwangsläufig ein Duo, dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Das Wetter spielte mit, die Musik war empfindsam, eher ruhig und dennoch mitreißend. Dem Publikum gefiel es und natürlich war auch die Vorfreude groß, dass es im kommenden Jahr mit den Klappstuhlkonzerten weitergeht.

Am Schluss noch ein Novum: "Da Gregor nicht da war, bekommt er kein Geld. Und wir auch nicht." Die beiden Musiker wollen ihre Gage, immerhin 500 Euro, einem sozialen Zweck zur Verfügung stellen.