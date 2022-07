Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der Oberbürgermeister darf die Lehrschwimmbecken in Baiertal und Schatthausen schließen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend OB Dirk Elkemann einen entsprechenden Freibrief erteilt, falls dies aus Energiespargründen notwendig werden sollte.

Der neu eingerichtete Stab "Energie" wird in den kommenden Wochen auf