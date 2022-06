Jetzt gibt's 24/7-Camper-Luxus am See

St. Leon-Rot: Jetzt gibt's 24/7-Camper-Luxus am See

Marcella Becker, die Empfangschefin im Palatin, hatte sich gleich zu Beginn ihrer Amtszeit im Palatin im Jahre 2020 stark in das Tourismus-Projekt eingebracht. "Wichtig für uns war, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses mit einzubinden", berichtete sie. So habe man je nach Interessenlage Aufgaben verteilt. "Die einen kümmerten sich um Touren, andere suchten Sehenswürdigkeiten bei uns und in der Umgebung heraus", erzählte Becker. Sie selbst ist neben ihrer Tätigkeit auch noch zertifizierte Stadtführerin in Heidelberg und kann somit auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen.

"Es wurde dafür nicht ein neues Gebäude errichtet, vielmehr haben wir diese Infomöglichkeit in unsere Infrastruktur mit eingebaut", betonte Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein. In Kooperation mit der Stadt und dem Verein Stadtmarketing wurde ein Beschluss des Gemeinderats nun umgesetzt. "Wir müssen mehr für den Tourismus machen, auf Angebote hinweisen und dies unter Einbindung auch der benachbarten Städte und Gemeinden", sagte Eckstein. So wurde die bereits existierende Homepage "Echt Wiesloch" überarbeitet und beispielsweise mit Ausflugstipps, Wander- und Radtouren sowie kulturellen Veranstaltungen ergänzt. Es seien natürlich die Hotelgäste im Fokus, aber auch die übrige Bevölkerung.

Wiesloch. (hds) Die Werbetrommel für den Tourismus in der Weinstadt und für die Region wird seit dem gestrigen Sonntag intensiv gerührt. Noch vor dem offiziellen Start zum "Tag der offenen Tür" aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Palatins wurde eine Tourist-Information direkt an der Rezeption eingeweiht.

Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann ergänzte, sei es wichtig, nunmehr eine zentrale Anlaufstelle zu haben. "Wir haben hier bei uns und in der Umgebung ein Riesenpotenzial und das wollen wir jetzt transparent vermitteln." Uwe Dörner, der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, verwies auf die "schöne Innenstadt". Die zentrale Lage Wieslochs biete die Chance für unterschiedliche Aktivitäten.

Um die Gegend zu erkunden, werden im Palatin Fahrräder verliehen. Wichtig sei es, so Beckers Hinweis, dass auch auf die Webseiten der Nachbarstädte verwiesen werde. Ein Quiz wurde zudem angeboten, um den "Wissensstand" über Wiesloch unter Beweis zu stellen.

Nach der Eröffnung wurde das Jubiläum gefeiert. Der Startschuss fiel mit einem Benefiz-Auftritt der SAP-Big-Band zugunsten der Bürgerstiftung Wiesloch. Zudem gab es am Nachmittag Führungen durch das Haus und für die Kleinen standen Kinderschminken und ein Mitmachtheater auf dem Programm. Eigener Palatin-Honig wurde angeboten und ein Weinprobierstand lud zum Verkosten des Rebensaftes ein. OB Elkemann hatte bei der Begrüßung hervorgehoben, dass das Palatin von Beginn an ein Wagnis gewesen sei, das sich erfolgreich entwickelt habe. "Es war damals die richtige Entscheidung, einen Bau für die Wieslocher im Herzen von Wiesloch zu errichten." Geschäftsführer Eckstein fügte hinzu, man verstehe sich als Partner der Stadt und als Begegnungsstätte. Man vereine unter einem Dach Konzerthalle, Tagungshotel und Domizil für unterschiedliche Veranstaltungen für die zahlreichen Wieslocher Vereine. In den zurückliegenden drei Jahren habe man neue Ideen entwickelt und zusätzliche Veranstaltungen in das Programm aufgenommen.