Wiesloch. (tt) Ungewöhnlich scharf reagieren die Vorsitzenden der im Wieslocher Gemeinderat vertretenen Fraktionen auf die Vorwürfe ihres Grünen-Kollegen Gerhard Veits. Dieser hatte in der RNZ von Mittwoch Oberbürgermeister Dirk Elkemann vorgeworfen, er agiere parteiisch und verstoße absichtlich gegen Grundrechte der Ratsmitglieder. Auslöser war, dass der OB im März einen Antrag der Grünen-Fraktion auf einen hauptamtlichen Radverkehrsbeauftragten zusammen mit einem Antrag der SPD auf einen ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten gemeinsam abstimmen ließ. Dies war formal nicht korrekt, wie das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde feststellte. In der jüngsten Sitzung wurde die Abstimmungen deshalb wiederholt.

"Schon im September 2021 kündigte die SPD-Fraktion an, dass sie im Zuge der Radverkehrsentwicklung Wieslochs einen Antrag stellen wird, eine Stelle eines ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten für unsere Stadt zu schaffen", heißt es in der Stellungnahme von Richard Ziehensack (SPD), Markus Grimm (CDU), Fritz Zeier (Freie Wähler) und Stefan Seewöster (Wählergemeinschaft Frauenweiler/Altwieslocher-Liste). Dies sei also rechtzeitig bekannt gewesen und man habe darauf in den Folgemonaten oft hingewiesen. "Wichtig war, mit diesem Antrag alle unsere Radfahrerinnen und Radfahrer aktiv in die Entscheidungsprozesse einzubinden." Im Zuge der Neuverortung des Radverkehrs in der Verwaltung sei von dieser bereits vorgesehen gewesen, die Stelle eines hauptamtlichen Radverkehrsbeauftragten zu schaffen. "Für viele Fraktionen war von Anfang an klar, dass beide Stellen notwendig sind und sich beide gegenseitig gut ergänzen. Man kann beiden Stellen zustimmen", schreiben die Vorsitzenden.

In der Fraktionsvorsitzendenbesprechung, die der Gemeinderatssitzung vorausging, sei vereinbart worden, dass über beide Anträge in einem Wahlgang abgestimmt werden könne. "Zu diesem Verfahrensvorschlag gab es von keiner Fraktion (und es waren Vertreter aller Fraktionen anwesend) Einwände", so die Vorsitzenden. "Es ist also grundsätzlich eine Unterstellung, wenn Gerhard Veits vermutet, der Oberbürgermeister hätte dieses Vorgehen gewählt, um dem SPD-Antrag eine Mehrheit zu verschaffen", so Ziehensack, Grimm, Zeier und Seewöster. Insgesamt sei die Aussage über Herrn Elkemann im Artikel sehr ungerecht und anmaßend: "Wer einmal in einer Gemeinderatssitzung war, wird ihn anders wahrgenommen haben", so die Vorsitzenden.

Im RNZ-Bericht werde deutlich, um was es Veits eigentlich gehe: "Er wollte unbedingt den SPD-Antrag ablehnen und greift wieder einmal ...