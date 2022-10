Weinheim. (hö) Am Sonntagnachmittag quoll gegen 15.20 Uhr dichter Rauch aus der Hauptstraße, und entsprechend groß war auch die Zahl der Notrufe, wie Ralf Mittelbach von der Feuerwehr berichtet: Tatsächlich schien das ehemalige Hotel "Grüner Baum" an der Ecke Hauptstraße/Grabengasse, das heute von der Awo genutzt wird, zu brennen – und so rückten die Wehren der Abteilungen Stadt und Hohensachsen/Lützelsachsen mit drei Löschfahrzeugen und der Drehleiter an. Einsatz und Qualm sahen "schon spektakulär aus", so Mittelbach.

Tatsächlich brannte aber nicht etwa, wie es zunächst von der Polizei hieß, der gesamte Dachstuhl, nur das Plastikdach der Terrasse in der Grabengasse und – und das sorgte für den vielen Rauch. Durch den schnellen Einsatz der insgesamt 30 Mann gelang es, das Übergreifen des Feuers auf die Wohnungen zu verhindern, der Brand war auch schnell gelöscht; die Drehleiter kam erst gar nicht zum Einsatz, wie Mittelbach berichtete. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war kurz vor 17 Uhr beendet, die Brandursache ist im Moment noch unklar.

Update: Sonntag, 23. Oktober 2022, 18.47 Uhr