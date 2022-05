Das dramatische Finale folgte in der ersten Ratssitzung unter der Leitung des heutigen Oberbürgermeisters Manuel Just: Als der Satzungsbeschluss anstand, protestierten Landwirte, Bodenschützer und Anlieger vor und im Sitzungssaal gegen die Umwandlung von Ackerboden in ein Gewerbeareal. Auf der anderen Seite hatten Unternehmer eine ...

Der Gemeinderat hatte den Bebauungsplanbeschluss zur gewerblichen Entwicklung der Fläche im Südwesten der Stadt am 22. Mai 2019 mehrheitlich gefasst. Das kommunalpolitische Verfahren hatte noch in der Amtszeit von Alt-OB Heiner Bernhard begonnen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die vom VGH monierten Fehler im Bebauungsplan zur Entwicklung der Hinteren Mult zu "heilen". Welche Schritte hierfür nötig sind, hänge von den Ausführungen des Senats in der schriftlichen Urteilsbegründung ab, so der Sprecher.

Vertreter der Beschwerdeführer, einer alteingesessenen Bauernfamilie, und der Stadt Weinheim waren am Dienstag zur mündlichen Verhandlung in der Normenkontrollsache erschienen. Der VGH teilte seine Entscheidung am Mittwochvormittag mit, im Sinne eines "Tenors". Das bedeutet, dass die ausführliche Urteilsbegründung noch folgt.

Weinheim. (web) Boden ist ein knappes Gut, und so müssen Gerichte immer wieder kommunalpolitische Entscheidungen zu Flächenentwicklungen überprüfen. In Weinheim haben die Kritiker eines geplanten Gewerbegebiets heute einen Erfolg erzielt. Der dritte Senat des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg hat den 2019 beschlossenen Bebauungsplan zur Entwicklung des rund 11,3 Hektar großen Gebiets Hintere Mult für unwirksam erklärt.

Dies ist bei verwaltungsgerichtlichen Urteilen das übliche Vorgehen. Nach Angaben des VGH-Sprechers waren zwei Verfahren anhängig, die den Bebauungsplan betreffen. In beiden griffen Argumente der Antragssteller durch. Die Urteilsbegründung werde voraussichtlich im Juli vorliegen, sagte er. Noch ist die Entscheidung nicht rechtskräftig.

Der VGH hat zwar keine Revision zugelassen. Das bedeutet jedoch, dass der Stadt Weinheim theoretisch immer noch die Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bleibt.

Das dramatische Finale folgte in der ersten Ratssitzung unter der Leitung des heutigen Oberbürgermeisters Manuel Just: Als der Satzungsbeschluss anstand, protestierten Landwirte, Bodenschützer und Anlieger vor und im Sitzungssaal gegen die Umwandlung von Ackerboden in ein Gewerbeareal. Auf der anderen Seite hatten Unternehmer eine Interessengemeinschaft gegründet, die sich für eine gewerbliche Entwicklung an dieser Stelle einsetzte.

Auch die etablierten Interessenvertreter der Weinheimer Wirtschaft hatten diese mit Nachdruck eingefordert. Triebfeder einer Gewerbeentwicklung an dieser Stelle war ein benachbarter Filterhersteller, der sich vergrößern will.

Oberbürgermeister Just äußerte sich am Abend in einer ersten Stellungnahme: "Da uns eine Begründung noch nicht vorliegt, können wir zu den Gründen des Urteils und zu den Argumenten, die zu diesem Tenor geführt haben, noch keine Angaben machen. Aus Sicht der Verwaltung ist die Entscheidung bedauerlich, aber selbstverständlich zu respektieren."

Gerichtet an die Stadträtinnen und Stadträte der Zweiburgenstadt schreibt er: "Wir werden mit Ihnen abstimmen, wie dem Willen des Gemeinderats vor dem Hintergrund der Einzelheiten der erfolgten Rechtsprechung Rechnung getragen werden kann und welche Möglichkeiten bestehen, das Verfahren weiter zu bearbeiten."

Auch die Kritiker einer Gewerbeentwicklung in der Hinteren Mult äußerten sich. Die Aktiven des Vereins "Bürgerinitiative Breitwiesen" freuten sich für die betroffenen Landwirte, hieß es. Man hoffe nun, dass die Stadt Weinheim von weiteren Bemühungen um eine gewerbliche Entwicklung der Hinteren Mult absieht und die betroffenen Bauern ihre Hof-nahen Bewirtschaftungsflächen behalten dürfen.

Der Verein freue sich aber auch für die gesamte Stadtbevölkerung, da mit einer Gebäude-freien Hinteren Mult ein Kaltluftentstehungsgebiet erhalten bleiben könnte. "Auch wir freuen uns und hoffen sehr, dass sich die Stadt Weinheim einsichtig zeigt", so die Grüne/Alternative Liste (GAL). Weinheim müsse seine landwirtschaftlichen Flächen schützen: "Die Hintere Mult gehört dazu." Diese sei ein wichtiges landwirtschaftliches Gebiet.