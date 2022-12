Von Günther Grosch

Weinheim. Schlosskeller und Rolf-Engelbrecht-Haus, die Studiobühne in der Stadthalle, der Gemeindesaal von "Herz Jesu", die "Woinemer Hausbrauerei", der "Schwarze Ochse" in Sulzbach, die "Alte Turnhalle" in Lützelsachsen sowie auswärtige Auftrittsorte im "Schwimmbadclub" Heidelberg und in Bonsweier: Um die in ihrer 26-jährigen Geschichte bespielten Bühnen der Weinheimer "Holzwürmer" aufzuzählen, reichen die Finger beider Hände nicht aus.

Jetzt haben der Theaterverein und seine rund 140 Mitglieder im "A-zwei" in der Hopfenstraße 4 eine neue Heimat gefunden: "Und dies hoffentlich auf Dauer", so Joachim Goedelmann im Gespräch mit der RNZ.

Der Erste Vorsitzende und seine Truppe zeigen sich ambitioniert. Bereits am 4. und 5. Februar will man mit "Schneewittchen", einem Märchenstück für Kinder, an der neuen Spielstätte Premiere feiern.

Ambitioniert ist das Vorhaben aber nicht nur deshalb, weil bis dahin lediglich knappe vier Wochen Probenzeit liegen; sondern auch, weil zuvor noch das während der Coronapandemie in einen Dornröschenschlaf gefallene "A-zwei" in Sachen Optik und Technik auf Vordermann gebracht werden muss.

"Das meiste geschieht ehrenamtlich durch unsere Mitglieder", so Goedelmann. Nur die elektrotechnischen Arbeiten werden von Fachleuten ausgeführt. Was insbesondere für die Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED-Technik gilt. Das helfe, rund 50 Prozent Strom zu sparen.

Eigentlich sind es sogar zwei Spielstätten, die den Holzwürmern jeweils unterschiedliche Nutzungen erlauben: Zum einen ist da der untere große Saal des "A-zwei" mit einer auf jetzt fünf mal neun Meter erweiterten Bühnenfläche und Sitzplätzen für rund 170 Besucher (wenn Tischen dazukommen, ist Platz für 120 Gäste).