Überhaupt komme eine von der Kommune betreute Auslauffläche nicht zuletzt weniger wohlhabenden Hundebesitzern zugute – und auch solchen, die aus verschiedenen Gründen nicht in einen Hundesportverein eintreten, so Tobias Löschmann von den "Hundefreunden Weinheim" im RNZ-Gespräch.

Über 20 Prozent aller deutschen Haushalte seien im Besitz von Hunden. Damit zahle wohl auch ein erheblicher Teil der Weinheimer Stadtbevölkerung Hundesteuer. Diese liegt in der Zweiburgenstadt in der Regel bei 108 Euro im Jahr. Das sei vergleichsweise viel, so die "Hundefreunde". In Mannheim sei die Steuer zwar genauso hoch, doch die Quadratestadt gönne ihren Hundehaltern einen Hundespielplatz. Letzteres gilt auch für Schwetzingen oder Lorsch.

Damit greife man den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger auf, argumentiert Fraktionschef Carsten Labudda. So trommelt die Initiative "Hundefreunde Weinheim" kräftig für eine Auslauffläche für die Tiere, auf der Petitionsplattform change.org unterstützen 558 Menschen die Forderung nach einer "eingezäunten Spielwiese für Hunde in Weinheim" . Die Stadtverwaltung steht dem Ansinnen indes skeptisch gegenüber und sieht viele offene Fragen.

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Partei "Die Linke" ruft Weinheims Bürger dazu auf, sich an der Suche nach Flächen für eine mindestens 3000 Quadratmeter große Spielwiese für Hunde zu beteiligen. Außerdem hat die Linken-Fraktion im Gemeinderat den Antrag gestellt, im kommenden Jahr 50.000 Euro im Haushalt vorzusehen, eine entsprechende Fläche auszuwählen und dann einzurichten (RNZ v. 22. August).

Dabei leuchten die Argumente von "Hundefreunden" und "Die Linke", deren Ortsvorsitzender Volker Pfenning auch die Online-Petition gestartet hat, auf den ersten Blick ein. Innerhalb der Stadt gelte Leinenpflicht, außerhalb müssten die Hundebesitzer sicherstellen, dass ihre Tiere kein Wild aufschrecken und keine landwirtschaftlichen Nutzflächen beschädigen. "Um Hundebesitzern diesen Druck zu nehmen und ein Ventil des Ausgleichs zu schaffen, wäre ein Hundespielpark eine elegante und gerechte Lösung", erklären die "Hundefreunde Weinheim" in einer Begründung ihres Anliegens.

Auch sonst nutze die Spielwiese Mensch und Tier: Die Herrchen und Frauchen hätten einen Treffpunkt und könnten – wie in anderen Orten schon geschehen – feste Gruppen bilden. Und die Hunde erführen eine artgerechtere Haltung, da sie ihren Bewegungs- und Spieltrieb ausleben könnten.

Und schließlich sei eine Spielwiese für Hunde ja auch kein sonderlich teures Projekt, betonen die Petenten. Man verzichte gern auf den "Goldstandard", ein Maschendrahtzaun und ein paar einfache Hindernisse für die Hunde reichten. Teures Hundespielzeug brauche man nicht.

Die RNZ hat sich bereits im Juli nach der Haltung der Stadtverwaltung erkundigt und in diesen Tagen um eine Aktualisierung gebeten. Weinheim-Sprecher Roland Kern antwortete beide Male bereitwillig; große Begeisterung über die Idee der "Hundefreunde" spricht jedoch nicht aus den Stellungnahmen der Verwaltung, auch wenn man die nun schon zum wiederholten Male an sie herangetragene Forderung grundsätzlich verstehe. Zunächst stellt das Rathaus klar, dass eine argumentative Verquickung von Hundesteuer und Hundespielwiese rechtlich unzulässig ist.

"Diese Verknüpfung ist nicht richtig, nicht einmal zulässig. Denn eine Steuer ist eine kommunale Einnahme, die nicht zweckgebunden verwendet werden darf", erläutert Kern. In vergangenen Ratsdebatten rund um die Hundesteuer hat OB Manuel Just im Übrigen betont, dass es gar nicht das vorrangige Ziel dieser Besteuerung sei, Geld in die städtische Kasse zu spülen.

Der Hundesteuer wohnt eine Art ordnungspolitischer Charakterzug inne: Sie soll sicherstellen, dass die Zahl der Vierbeiner nicht die Kapazitäten der Stadt und ihrer weniger hundeaffinen Bürger übersteigt.

Auch das Thema Leinenzwang sieht man im Rathaus nicht ganz so dramatisch: "Wir weisen darauf hin, dass die Rechtsverordnung der Stadt keinen grundsätzlichen Leinenzwang in Feld, Wald und Flur vorsieht. Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass Hundebesitzer ausreichend Gelegenheit für einen Freilauf ihrer Tiere haben."

Auch die Einrichtung einer Spielwiese für Hunde wird skeptisch gesehen: "Die Verwaltung steht der Ausweisung einer Hundewiese auf einem städtischen Grundstück kritisch gegenüber und sieht viele unbeantwortete Fragen", teilt Kern mit. Grundsätzlich stehe auch gar kein Grundstück zur Verfügung, es müsste also erst eines umgenutzt und entsprechend hergestellt werden: "Aktuell ist hierfür kein Geld im Haushalt vorgesehen. Die Einfriedung eines Felds ist außerdem ökologisch und rechtlich problematisch." Dann sei auch unklar, wer das Grundstück herrichtet. Man benötige unter anderem eine Einzäunung, Wege und möglicherweise Parkplätze. Die Fläche müsse gepflegt, anfallender Hundekot beseitigt, Unterhaltungsarbeiten erledigt werden.

"Insbesondere die Grünflächenarbeiter des städtischen Bauhofs sind wegen Themen wie der großen Trockenheit so stark eingespannt, dass dies nicht geleistet werden kann. Ganz davon abgesehen, dass diese Arbeit an die Grenzen der Zumutbarkeit stößt", so Kern. Die "Hundefreunde" und "Die Linke" müssen offenbar noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten.