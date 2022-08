Auf dem Hutplatz beispielsweise sind die Live-Performances deutlich eingedampft. "Das ist heute auch eine Kostenfrage", macht Gérard deutlich. Schon ein DJ ist teuer genug. Einer, der auf diesem Gebiet fast Kultstatus genießt, ist DJ Cebel, der auch in diesem Jahr an allen Tagen im Zelt von "Diebsloch" und "Platzhirsch" die Menge zum Kochen bringt. "Es ist das 33. Jahr Kerwe für uns, und zum ersten Mal sind wir nicht dabei", sagt Benjamin Ofenloch, Juniorchef im "Tafelspitz", das über Jahre in die Dreier-Zelt-Kombo zusammen mit den anderen beiden Gastronomien gehört hat. In diesem Jahr ist ihnen das Risiko zu groß. "Die Pandemie ist nicht vorbei", sagt Ofenloch. Die Angst: Infektion der Mitarbeiter und damit zwangsweise Schließung des Betriebs. Das könne auch der Umsatz einer Kerwe nicht kompensieren. Wehmütig, sagt er, sei er dennoch. "Wenn nächstes Jahr der ganze Spaß rum ist, sind wir bereit wieder mitzumachen", sagt Benjamin Ofenloch. Jetzt genießt er die Kerwe eben einfach so. Viele andere, vor allem Familien, tun es ihm gleich.

Die Bässe dröhnen aus dem Garten des Templerhauses, die Laser setzen Akzente in der Dunkelheit, in der sich auf der Tanzfläche Körper zum Elektrobeat bewegen. Der Beat mischt sich mit deutschem Schlager aus dem Kerwehaus. Es ist eine Kakophonie der Töne, die die Ohren fast taub werden lässt. Peter Gérard, Vorsitzender von Weinheims Kerweverein, ist dennoch gelassen. Er hatte heute schon genug Aufregung. Der Auftritt der Alien Brainsuckers am Sonntagabend – abgesagt. "Corona", sagt Gérard. "Wir haben dann über etliche Ecken umgeplant", lässt er seinen Morgen Revue passieren. Nun rockt "Gardenparty" aus Schriesheim das Haus. Den Live-Act einfach durch Konserve aus der Box zu ersetzen, kommt für Peter Gérard nicht in Frage. Andere machen das.

Weinheim. (cis) "Wahnsinn". Als Volker Jäger auf das Foto auf seinem Handy schaut, schüttelt er den Kopf. Es zeigt einen Knotenpunkt in Weinheims Gerberbachviertel. Ein Umfallen ist hier vor lauter Menschen kaum möglich. Der stellvertretende Feuerwehrkommandant kommt am Samstagabend gerade von einem seiner Kontrollgänge zurück in die Zentrale der Sicherheitskräfte im Alten Rathaus. Trotz der vielen Menschen ist er zufrieden. "Alles in Ordnung", sagt Jäger. Auch Polizeikommissar Sascha Merten ist entspannt. "Es ist bisher eine friedliche Kerwe", sagt der Einsatzleiter am späten Samstagabend. Wann er genau Dienstende haben wird, weiß Merten noch nicht. "Irgendwann in der Nacht", sagt er und grinst. Irgendwann in der Nacht ist für alle Schluss. Doch bis dahin kennen die Menschen auf Weinheims stimmungsvoller Kerwe nur ein Motto: Party.

Sie tummeln sich schon nachmittags zwischen den Schaustellern, werfen aus dem Riesenrad heraus einen Blick über die Dächer der Stadt und besuchen mit dem Nachwuchs Kinderfest und Gerberbachregatta. Schließlich steht Weinheims 63. Altstadtkerwe neben der Party auch dafür, ein Fest für die ganze Familie zu sein. Und das ist nach zwei Jahren Corona-Pause überaus beliebt. Allein an den ersten beiden Tagen kommen laut Polizei und Feuerwehr jeweils 20.000 Menschen in die Stadt. Bis zum Sonntagabend sind 50.000 prognostiziert. "So viele wie nie zuvor", schreibt die Stadt in einem Zwischenfazit. Dass der Drang zu feiern nicht ganz ohne Zwischenfälle abläuft – selbstredend.

Genau 32 Versorgungen meldet das Rote Kreuz (DRK) bis zum späten Samstagabend. Die Gründe: Schnittwunden, Insektenstiche, Alkohol. "Es ist so, wie wir es bei jeder Kerwe erwarten", sagt DRK-Einsatzleiter Kevin Stiller. Also ist doch alles wie immer auf und abseits der Party auf der Weinheimer Altstadtkerwe, die am Montag ausklingt – unter anderem mit dem Rundgang der Bürgermeister aus der Nachbarschaft.

Update: Sonntag, 14. August 2022, 19.10 Uhr

Das Comeback des Jahres – die Kerwe ist eröffnet

Von Christina Schäfer

Weinheim. Es ist 16.34 Uhr, als Peter Gérard, Vorsitzender des Kerwevereins Alt-Weinheim, auf dem Balkon des Alten Rathauses mit dem Blick auf einen vollen Marktplatz die erlösenden Worte spricht: "Ich erkläre die Weinheimer Kerwe für eröffnet." Lange hat man auf diesen Satz verzichten müssen, die Kerwe selbst war zwei Jahre im Lockdown. Selbst in den Minuten zuvor ist Verzicht angesagt: Die traditionellen Böllerschüsse fallen aus. Zu trocken, sagt Gérard. Wie schon bei der in dieser Woche wegen der extremen Trockenheit abgesagten Nacht der 1000 Lichter will man kein Risiko eingehen, keinen Brand auslösen.

Begeistert ist die versammelte Menge nicht, Gérard quittiert die vereinzelten Buh-Rufe mit einem Schulterzucken. Doch am Ende ist auch klar: Fehlende Kanonenschüsse sind zu verkraften – sowohl auf Gäste- wie Veranstalterseite. "Die Vorfreude, sie war fast greifbar", beschreibt der Vorsitzende von Weinheims Kerweverein die Vorbereitungen. "Wir werden eine wundervolle Kerwe haben", ist sich auch Oberbürgermeister Manuel Just sicher. Er ruft das Motto "Jetzt erst recht aus", sagt: "Schon jetzt steht fest: Die Weinheimer Kerwe ist das Comeback des Jahres." Dass er damit recht haben könnte, zeigt die Schar der Gäste, die sich auf dem Balkon tummelt. Neben den Kerwevereinen sind etliche Gemeinderäte gekommen, und auch die Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer (Grüne) und Sebastian Cuny (SPD) machen ihre Aufwartung.

Just wie Gérard bringen einen lockeren Zungenschlag in ihre Begrüßung. Sie wissen aber auch: Die Zeiten sind schwierig. Beide gehen in ihren Grußworten auf die Weltlage ein, verweisen auf Ukraine-Krieg und Klimawandel. Umso wichtiger scheint es, endlich wieder feiern zu können. Und so verzichten beide auf zu viel Politik in ihren Reden. "Genießen Sie die Zeit mit Freunden und Bekannten", fordert Peter Gérard stattdessen auf. Glaubt man den Worten von Manuel Just, lässt der OB sich das nicht zweimal sagen. Schließlich hat er in dreijähriger Amtszeit erst eine Kerwe miterlebt, wie er nachrechnet. "Das ist eine Lücke in meinem Lebenslauf, die sich wahrscheinlich nur mit verstärktem Feiern wieder schließen lässt", unkt er. Und gibt in Anbetracht der hohen Temperaturen und einer Weinheimer Uniform, die laut Aussage des OB in Zeiten des Klimawandels eine leichte Überarbeitung verdient hätte, auch gerne den Ratschlag seiner Hausärztin weiter: "Wenn’s heiß ist, viel trinken."

Nieder-Liebersbachs Kerwepfarrer Peter Jochim nimmt die Vorlage im Beisein seines Mundschenks Steffen Kohlmann in seinem Grußwort gerne auf: "Vier Tage Feiern und Trinken, wenn Ihr das macht, wird die Stimmung nicht sinken", prophezeit er den Weinheimerinnen und Weinheimern – und endet mit einem "Prost Woinem!". Dem schließen sich Blütenprinzessin Christina I., Winzerhoheit Miriam II. und die Kurpfälzer Weinhoheit Anna-Lena, die ihren letzten Kerweauftritt in dreijähriger Amtszeit absolviert, an. Und Volker Polzin, Vorsitzender des Hemsbacher Kerwevereins, der das Grußwort der befreundeten Vereine überbringt, fasst das Wichtige kurz und prägnant in einem Satz zusammen: "Haltet durch, habt Spaß und tut mir einen Gefallen: Bleibt lieb!"

Wo Weinhoheiten und Politik sich treffen

Weinheim. (cis) Zwei Jahre Pause bringen selbst auf der altehrwürdigen Weinheimer Kerwe Neuerungen mit sich. Eine ist die Anordnung des Langen Tischs am Freitagabend. Statt gewohnter T-Formation, an dessen Querseite Oberbürgermeister Manuel Just mit Kerwepaar und Gästen "thront", hat sich der Kerwe- und Heimatverein Alt-Weinheim in diesem Jahr für eine einzige lange Tafel für die geladenen Gäste entschieden. Sie schlängelt sich fast die komplette Münzgasse entlang. Hier treffen Vertreter der Kerwevereine aus Hemsbach, Lützelsachsen und Sulzbach auf Weinheimer Gemeinderäte, treffen Weinhoheiten auf Weinheims Alt-OB Heiner Bernhard.

Den obligatorischen Kerwekuchen, den OB Manuel Just zusammen mit den traditionellen Grüßen entgegennimmt, übergeben in diesem Jahr Stefanie und Lukas Gärtner. Das Kerwepaar verjüngt die Kerwe deutlich. "Das stand schon auf der Bucket List", also der Lebenswunschliste, gibt Lukas, ein waschechter Woinemer Bub, mit Blick auf seine Rolle an diesem Abend zu. Und Stefanie? Nein, ihr Herzenswunsch war es nicht, Teil t des Kerwepaars zu sein. "Aber der Liebe wegen", grinst die gebürtige Viernheimerin. Die Hessen, sagt sie, seien ja schon nicht so gern gesehen. Für das seit Juni verheiratete Paar ist bereits der Auftritt auf dem Balkon zur Eröffnung etwas Besonderes. "Eine ganz andere Perspektive", sagen beide.

Keine Frage: Tradition wird am Langen Tisch großgeschrieben. Das macht auch die Stadtkapelle deutlich als sie – gewohnt im Schatten der Ulner Kapelle spielend – das Badner Lied anstimmt und so im Handumdrehen eine ganze Gästeschar dazu bringt, sich zur "Nationalhymne Badens" zu erheben. Aber nicht nur das. Etliche Stimmen geben der Musik ihren Text – inbrünstig und volltönend.

Später, als das von OB Just mit nur einem Schlag angestochene 30-Liter-Fass Freibier längst ausgetrunken ist, sich die Gäste verstreuen, der lange Tisch den Feierlaunigen der Straußwirtschaften weicht und das Getümmel auf den Plätzen und in den Gassen zunimmt, spürt man: Die Weinheimer Kerwe hat tatsächlich begonnen.