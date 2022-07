Weinheim. (cis) Mit einem großen Walderlebnistag feiert Weinheim am heutigen Sonntag noch bis 17 Uhr den 150. Geburtstag des Exotenwalds. Zum Festakt war selbst Peter Hauk, Baden-Württembergs Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, angereist. "Der Exotenwald ist ein großes Freilandlabor", ließ Hauk in seiner Festrede keinen Zweifel an der Wichtigkeit des Exotenwalds in Bezug auf die Erkenntnisse für den Wandel des Waldes in Zeiten des Klimawandels. "Es wird nicht alles anders im Wald, aber einiges", verwies der Minister auf die Zukunft.

Oberbürgermeister Manuel Just stellte in seiner Rede vor allem die Bedeutung des Exotenwalds für die Stadt und ihre Gesellschaft heraus, nannte ihn "Weinheims Erlebnispark". Zumindest für einen Tag war er genau das. Das Motto des Tags "Wir feiern die Vielseitigkeit" wurde mit mehr als einem Dutzend beteiligter Vereine und Institutionen nicht nur ernst genommen, sondern auch umgesetzt. Ob es im Hubwagen auf 26 Metern Höhe über den Baumwipfeln ging, das Erleben des Walds mit allen Sinnen gefordert war oder Informationen zu Klimawandel, Ausflügen und Wanderungen gesammelt wurden – das Angebot war umfänglich.

In der Nacht zuvor ist man noch einem großen Unglück entkommen. Brandstiftungen an drei verschiedenen Orten hätten zu einer Katastrophe führen können. Am Sonntag erinnerten noch verkokelte Erde an Stellen, an denen Dixi-Klos komplett verbrannt sind, an eine Dummheit, für die Dieter Hellmann, Leiter des Forstbezirks Odenwald, kein Verständnis aufbrachte. "Das geht nicht mehr als grob fahrlässig durch", fand Hellmann deutlich zornige Worte an einem Tag, der sonst ganz im Zeichen der Freude an der Natur stand.