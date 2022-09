Essen ist erst einmal Genuss. Ein Moment der Freude. Der Mensch ist da ganz Mensch, wo er gemeinsam mit anderen isst. Und genau deswegen gilt für mich auch, dass Essen ein bedeutender Baustein im Fundament gelingender Gesellschaften ist. Essen hält die Gesellschaft zusammen und prägt sie tiefgehend. Noch ist es so, dass die Menschen am Tisch zusammenkommen und so Gemeinsinn entstehen kann. In diesen doch eher zerrissenen Zeiten kein ganz unwichtiger Punkt. Essen ist somit hochpolitisch. Auch weil ich mit dem Einkauf mit darüber entscheide, was und wie produziert wird.

Slow Food ist eine mittlerweile internationale Bewegung, die in der 80er Jahren in Italien entstanden ist. Und zwar als Gegenbewegung zu Fast Food. Als Gründungsmythos gilt ein Protest in Rom, als eine US-amerikanische Burgerkette eine Filiale an der Spanischen Treppe eröffnen wollte. Essen, so der italienische Schlachtruf, müsse saisonal, regional und fair sein, was ziemlich konträr zur industriellen Lebensmittelversorgung steht. Für mich ist Slow Food die Antwort auf die Ernährungsfrage der Zukunft. Um es deutlich zu sagen: Ernährungssicherheit geht am Ende vor allem regional.

Frau Letschnig, Sie veranstalten am Wochenende mit der Stadt Weinheim einen Slow-Food-Markt zum "Weinheimer Herbst". Was ist Slow Food?

Im RNZ-Interview verrät sie, wie die Slow-Food-Bewegung entstanden ist, was Essen mit Politik zu tun hat und warum sie nun einen Markt machen will.

Weinheim. Jasmine Letschnig, 1973 in Klagenfurt (Österreich) geboren, eröffnete im September 2020 im Weinheimer Karlsberg-Carré das Geschäft "Genuss x Zeit – Die österreichische Botschaft" . Als Mitglied im Leitungsteam von "Slow Food Rhein-Neckar" organisiert sie gemeinsam mit "Slow Food Pfalz" den ersten Slow-Food-Markt in der Region, den wiederum die Stadt Weinheim am kommenden Wochenende, 10. und 11. September, in der Mittleren Hauptstraße ausrichtet.

Was bedeutet Ihnen Essen?

Welches Ziel verfolgen Sie persönlich mit dem Slow-Food-Markt?

Die Idee trage ich schon lange mit mir herum. Ich will auf gute Lebensmittel aufmerksam machen. So komisch sich das anhört, immerhin isst hier jeder jeden Tag. Mit geht es darum, dass sich die Menschen wieder auf das Essen konzentrieren und sich bewusst Zeit nehmen, zum Genießen und zum Einkaufen. Sie sollten die Aromen wahrnehmen und den Lebensmitteln damit die Chance geben, ihre glücklich machende Kraft zu entfalten. Wer zum Beispiel während des Essens in seinem Handy herum scrollt, nimmt Essen nicht wahr. Genuss braucht jedoch Aufmerksamkeit und Zeit.

Worauf können sich die Besucher des Slow-Food-Marktes freuen?

Wo soll ich anfangen? Auf ein Universum an Genüssen. Auf geniale Lebensmittelhandwerker, die zeigen, dass eine Tomate mehr sein kann als eine Tomate. Dass Öle verzaubern können und auch Käse und Wurst zu außerordentlichen Geschmackserlebnissen fähig sind. Darüber hinaus gibt es ein sinnfreudiges Rahmenprogramm. Am Samstagnachmittag etwa steigt die "Schnippeldisco". Dabei werden gerettete Lebensmittel gemeinsam zubereitet und anschließend genossen. Jeder, der Lust hat mitzumachen, soll bitte ein Messer, ein Brettchen, eine Schüssel und einen Löffel mitbringen. Am Sonntag backt der Weinheimer Bäckermeister und Brotsommelier Michael Kress mit Kindern Sauerteigbrot. Am Ende soll den Besucherinnen und Besuchern hier verdeutlicht werden, dass Essen eben nicht nur Nahrungsaufnahme ist, die dem Überleben dient. Essen hat auch mit Seele zu tun, mit Genuss, Heimat und Glück. Alles Dinge, die das industrialisierte Lebensmittelsystem leider nicht abbilden kann.

> Die Marktzeiten: Der Slow-Food-Markt findet am Samstag, 9. September, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 11. September, von 11 bis 18 Uhr in der Mittleren Hauptstraße statt. Parallel laufen am Samstag das Dürreplatzfest und am Sonntag der Verkaufsoffene Sonntag zum "Weinheimer Herbst". An einem Dutzend Stände wollen die Anbieter den Kunden ihr Konzept näher bringen, darunter das Heidelberger Weingut Clauer.

> Die Schnippeldisco: Eine "Schnippeldisco" mit frischem Gemüse und Oliver Gandert, Küchenchef der Mannheimer Uni-Mensa, steigt am Samstag, 10. September, von 16 Uhr an. Gandert stand früher im Hotel Steigenberger in Mannheim am Herd. In Weinheim setzt er verschiedene Varianten des großen Gemüseeintopfs auf. Die Teilnehmer bringen Küchenutensilien, Geschirr und Besteck mit – zubereitet wird die Menge in der "Gulaschkanone" der Weinheimer Hausbrauerei. Das Gemüse hat die Weinheimer Foodsharing-Gruppe gerettet, ohne die die Leckereien nicht beim Koch, sondern auf dem Müll gelandet wären.

> Der Brot-Sommelier: Auch der Sonntag hat einen Höhepunkt: Von 13 Uhr an backt der Bäckermeister und Brotsommelier Michael Kress sein Allesschmecker-Brot mit Kindern und referiert über Geschichte und Geschmack von Brot.

> Umweltbildung für Kinder: Die Weinheimer Gesellschaft für Umweltbildung bietet am Samstag, 14 bis 18 Uhr, Experimente für Kinder zum Thema Ernährung an. Die gemeinnützige Gesellschaft ist seit 2004 in Kindergärten in der Region aktiv. (stek)