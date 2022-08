Von Stefan Hagen

Weinheim. Nach 2020 und 2021 wird das beliebte Nightgroove-Festival auch 2022 ausfallen. Das teilt Michael Barkhausen von der Nightgroove Events GmbH & Co. KG mit. "Wir hatten die Planungen für eine Neuauflage am 12. November bereits aufgenommen, und wirklich gerne hätte ich die abklingende Pandemie mit einem rauschenden Nightgroove gefeiert", schreibt er konsterniert. Während der Vorbereitungen sei jedoch von Tag zu Tag klarer geworden, dass eine erfolgversprechende Umsetzung in diesem Jahr fern wie nie zuvor sei.

"Abgesehen vom Risiko, das Festival aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen kurzfristig absagen zu müssen oder im Zweifel mit geringen Besucherzahlen einen wirtschaftlichen Reinfall zu erleiden, tun sich leider auch einige unserer langjährigen Partner aus nachvollziehbaren Gründen in diesem Jahr sehr schwer, das Festival in gewohnter Form zu unterstützen", nennt er Gründe für die Absage.

"Erst Corona, dann der wirtschaftliche Einbruch und nun die drohende Gasknappheit mit Auswirkungen auf das frei verfügbare Einkommen vieler unserer Besucher": All das lasse das Risiko eines wirtschaftlichen Misserfolgs durch Rückgang der Besucherzahlen und des Sponsorings bei gleichzeitig kräftig steigenden Kosten für die Durchführung einfach zu groß werden.

Bei seiner letzten Auflage im November 2019 waren in Weinheim rund 4000 Besucher zum Musik- und Kneipenfestival gekommen. Insgesamt hatten sich 28 Bars, Cafés, Kneipen und Restaurants beteiligt. "Wer beim Groove in der Weinheimer Altstadt eine bestimmte Location im Sinn hatte, benötigte hier und da einen langen Atem. Schon kurz nach Beginn der Musiknacht standen in manchen Kneipen oder Cafés die Gäste dicht gedrängt von der Theke bis zur Eingangstür. Da gab es kein Reinkommen", hatte die RNZ seinerzeit berichtet. Aber es gebe auch einen Lichtblick, schreibt Organisator Michael Barkhausen in seiner Mitteilung.

Alle Veranstaltungspartner, insbesondere alle Sponsoren und Medienpartner, hätten ihre Unterstützung für die nächste Veranstaltung am 11. November 2023 signalisiert. "Ich bitte sehr um Verständnis für diese Entscheidung, die auch mir nicht leicht gefallen ist, denn gerade nach einer so langen Durststrecke brauchen Künstler, Gastronomen wie auch unsere lokalen Partner und letztendlich auch wir Veranstalter wieder festen Boden unter den Füßen", schreibt Barkhausen abschließend.