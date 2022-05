Per pedes von der Stadt ins Grüne

Von Volker Knab

Weinheim. Super-Stimmung am Samstagvormittag. Es ist kurz nach 8.30 Uhr. Die annähernd 350 Teilnehmer das Wanderevents "Bergstraße-Odenwald 50" setzen sich unter Techno-Klängen in Bewegung. Dabei hatten sie bei der Auswahl ihrer Routen verschiedene Möglichkeiten. Aber alle 50, 25 oder 12,5 Kilometer langen Strecken führten sie durch eine wunderbare Naturlandschaft.

Nicht nur Wandern war erlaubt, die Teilnehmer konnten die Distanzen auch laufend, in einem sogenannten Trailrun, zurücklegen. "Es handelt sich um ein sportliches Wanderevent, aber kein Rennen", wies Organisator Markus Kunkel die Teilnehmer vor dem Start noch einmal eindringlich hin.

Organisator Markus Kunkel. Foto: Kreutzer

Dabei hatte er auch die Straßenquerungen im Blick. Sieben Verpflegungsstationen hatten die Organisatoren entlang der Route eingerichtet. Dort konnten die Teilnehmer ihre Wasservorräte wieder auffüllen. Besonders freute sich Kunkel über die gute Zusammenarbeit der Helfer bei der Vorbereitung zwischen der Jugend-Feuerwehr Weinheim, dem Naturfreundehaus Schriesheim, der AWO Hirschberg, der Kohlhofhütte und dem Gasthof "Weißer Stein" sowie dem DRK Weinheim – allesamt in der Organisationsgemeinschaft für diesen Lauf beteiligt.

Oberbürgermeister Manuel Just erläuterte den Teilnehmern kurz Weinheim und seine Vorzüge. "Sie starten hier im Herzen unserer Stadt", lud er die Teilnehmer nach der Rückkehr auch ein, nachher eine schöne Zeit auf dem Marktplatz zu verbringen. Das Wanderevent passe aufgrund seiner Verbindung von sportlicher Aktion und Natur sehr gut zur Stadt, so Just. Auch das Wetter spielte mit: Es war nicht mehr so heiß und doch sonnig, so herrschten Idealbedingungen für so einen kombinierten Wander- und Trailrun-Event.

Unter den Startern befand sich auch Daniela Boge-Fink. Die 36-Jährige ging mit ihrem Hund Silas an den Start. Da sie aus Oberflockenbach angereist war, freute sie sich, ihren Heimatort zu passieren. "Wir versuchen, die 50 Kilometer Strecke zu schaffen", meinte sie. Aber wenn es nicht gehe, sei es auch nicht schlimm, erzählte sie lachend. Sportlich aktiv ist sie mit ihrem Hund beim Verein für Hundesport (VfH) Ilvesheim. Steffen Menz aus Heddesheim hatte sich auch die 50 Kilometer-Strecke vorgenommen. "Ich mache das als Vorbereitung für den 106 Kilometer langen Zugspitze Ultra-Trail", verriet der 57-Jährige schmunzelnd. Aktiv ist er bei der SG Heddesheim.

Auf zwischen 300 und 350 Personen schätzte Kunkel nach dem Start das Teilnehmerfeld. Es habe ...